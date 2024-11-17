17 ноября 2024
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15 ноября 2024

Жительница Ямала организовала незаконную миграцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительнице Нового Уренгоя дали год условно
Жительнице Нового Уренгоя дали год условно Фото:

Жительнице Нового Уренгоя вынесли приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ей дали один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Женщина-индивидуальный предприниматель организовала незаконное пребывание в ЯНАО граждан Киргизской Республики путем оформления документов, обеспечивающих их легальное нахождение на территории страны», — сказано в telegram-канале ведомства. В декабре прошлого года она заключала фиктивные договоры гражданско-правового характера с иностранцами для продления срока их пребывания на территории России.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое женщина заключала фиктивные трудовые договоры с гражданами Кыргызстана для продления срока их пребывания на территории России. Ей грозит пять лет лишения свободы.

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Жительнице Нового Уренгоя вынесли приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ей дали один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Женщина-индивидуальный предприниматель организовала незаконное пребывание в ЯНАО граждан Киргизской Республики путем оформления документов, обеспечивающих их легальное нахождение на территории страны», — сказано в telegram-канале ведомства. В декабре прошлого года она заключала фиктивные договоры гражданско-правового характера с иностранцами для продления срока их пребывания на территории России. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое женщина заключала фиктивные трудовые договоры с гражданами Кыргызстана для продления срока их пребывания на территории России. Ей грозит пять лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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