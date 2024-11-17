Жительница Ямала организовала незаконную миграцию

Жительнице Нового Уренгоя вынесли приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ей дали один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Женщина-индивидуальный предприниматель организовала незаконное пребывание в ЯНАО граждан Киргизской Республики путем оформления документов, обеспечивающих их легальное нахождение на территории страны», — сказано в telegram-канале ведомства. В декабре прошлого года она заключала фиктивные договоры гражданско-правового характера с иностранцами для продления срока их пребывания на территории России.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое женщина заключала фиктивные трудовые договоры с гражданами Кыргызстана для продления срока их пребывания на территории России. Ей грозит пять лет лишения свободы.
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