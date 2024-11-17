17 ноября 2024

Девушка выпала с 24-го этажа в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи воздержались от комментариев (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 25-летняя девушка выпала с 24-го этажа дома на улице Цвиллинга. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник.

«Трагедия произошла поздно вечером 17 ноября. Тело обнаружили жильцы дома, которые и вызвали спецслужбы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшая родом из Верхней Пышмы. Девушка была в романтических отношениях с мужчиной. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались.

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В Екатеринбурге 25-летняя девушка выпала с 24-го этажа дома на улице Цвиллинга. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник. «Трагедия произошла поздно вечером 17 ноября. Тело обнаружили жильцы дома, которые и вызвали спецслужбы», — сказал собеседник агентства. По его словам, погибшая родом из Верхней Пышмы. Девушка была в романтических отношениях с мужчиной. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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