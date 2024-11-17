Девушка выпала с 24-го этажа в Екатеринбурге

Следователи воздержались от комментариев (архивное фото)
В Екатеринбурге 25-летняя девушка выпала с 24-го этажа дома на улице Цвиллинга. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник.
«Трагедия произошла поздно вечером 17 ноября. Тело обнаружили жильцы дома, которые и вызвали спецслужбы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, погибшая родом из Верхней Пышмы. Девушка была в романтических отношениях с мужчиной. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались.
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