Проект благоустройства Мотовилихинского пруда в Перми разработают за 15 млн рублей

Власти Перми ищут подрядчика для проектно-изыскательских работ по обустройству территории у Мотовилихинского пруда. Работы оценили почти в 15 млн рублей.
«Проектно-изыскательские работы по обустройству объекта озеленения общего пользования у Мотовилихинского пруда. Работы необходимо выполнить с 25 декабря 2024 года до 10 февраля 2025 года. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“. Начальная и максимальная цена контракта — 14,9 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
В проекте необходимо предусмотреть озеленение, обустройство места отдыха у воды, детской и спортивной площадок, прогулочных и велосипедных дорожек, променада, фотозоны, установку малых архитектурных форм, элементов благоустройства и пунктов проката. Также у пруда должны появиться три туалета, питьевые фонтанчики, освещение, видеонаблюдение, информационные таблички и иные объекты.
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