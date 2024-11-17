17 ноября 2024

Проект благоустройства Мотовилихинского пруда в Перми разработают за 15 млн рублей

Власти Перми ищут проектировщика благоустройства Мотовилихинского пруда
© Служба новостей «URA.RU»
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Создание проекта благоустройства Мотовилихинского пруда оценили в 14,9 млн рублей
Создание проекта благоустройства Мотовилихинского пруда оценили в 14,9 млн рублей Фото:

Власти Перми ищут подрядчика для проектно-изыскательских работ по обустройству территории у Мотовилихинского пруда. Работы оценили почти в 15 млн рублей.

«Проектно-изыскательские работы по обустройству объекта озеленения общего пользования у Мотовилихинского пруда. Работы необходимо выполнить с 25 декабря 2024 года до 10 февраля 2025 года. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“. Начальная и максимальная цена контракта — 14,9 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

В проекте необходимо предусмотреть озеленение, обустройство места отдыха у воды, детской и спортивной площадок, прогулочных и велосипедных дорожек, променада, фотозоны, установку малых архитектурных форм, элементов благоустройства и пунктов проката. Также у пруда должны появиться три туалета, питьевые фонтанчики, освещение, видеонаблюдение, информационные таблички и иные объекты.

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Власти Перми ищут подрядчика для проектно-изыскательских работ по обустройству территории у Мотовилихинского пруда. Работы оценили почти в 15 млн рублей. «Проектно-изыскательские работы по обустройству объекта озеленения общего пользования у Мотовилихинского пруда. Работы необходимо выполнить с 25 декабря 2024 года до 10 февраля 2025 года. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“. Начальная и максимальная цена контракта — 14,9 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении URA.RU. В проекте необходимо предусмотреть озеленение, обустройство места отдыха у воды, детской и спортивной площадок, прогулочных и велосипедных дорожек, променада, фотозоны, установку малых архитектурных форм, элементов благоустройства и пунктов проката. Также у пруда должны появиться три туалета, питьевые фонтанчики, освещение, видеонаблюдение, информационные таблички и иные объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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