В Пермском крае на пожаре погибла женщина

Площадь пожара составила два квадратных метра
В Оханском городском округе 17 ноября загорелась квартира. Жительницу спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.
«Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Комсомольской в городе Оханске поступило 17 ноября в 16:20. На пожаре обнаружен погибший (женщина)», — сказано в сообщении.
Возгорание ликвидировали быстро. Площадь пожара составила два квадратных метра. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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