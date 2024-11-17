17 ноября 2024

В Пермском крае на пожаре погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила два квадратных метра
Площадь пожара составила два квадратных метра Фото:

В Оханском городском округе 17 ноября загорелась квартира. Жительницу спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.

«Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Комсомольской в городе Оханске поступило 17 ноября в 16:20. На пожаре обнаружен погибший (женщина)», — сказано в сообщении.

Возгорание ликвидировали быстро. Площадь пожара составила два квадратных метра. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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В Оханском городском округе 17 ноября загорелась квартира. Жительницу спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края. «Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Комсомольской в городе Оханске поступило 17 ноября в 16:20. На пожаре обнаружен погибший (женщина)», — сказано в сообщении. Возгорание ликвидировали быстро. Площадь пожара составила два квадратных метра. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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