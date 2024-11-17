17 ноября 2024
16 ноября 2024

В ХМАО назвали рабочие вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей

Компании ХМАО набирают рабочих на вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди рабочих в ХМАО 200 тысяч могут получать слесари на буровых
Среди рабочих в ХМАО 200 тысяч могут получать слесари на буровых Фото:

Зарплату около 200 тысяч рублей в Ханты-Мансийском автономном округе среди рабочих могут получить слесари на буровых установках. Также на высокую оплату могут рассчитывать токари и механики, сообщили URA.RU в HeadHunter.

«Слесарю по обслуживанию буровых с шестым разрядом в ХМАО готовы платить около 207 тысяч рублей на руки за месячную вахту. Сварщику-аргонщику предлагают похожую зарплату за аналогичный период работы», — следует из данных исследования.

Немногим меньше предлагают токарям-труборезчикам, например, в Мегионе зарплатная вилка у вахтовиков на этой позиции составляет около 190 тысяч рублей. А у сервисного механика по ремонту спецтехники в Сургуте стартовая оплата начинается со 150 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, на каких рабочих профессиях платят самую высокую зарплату. Тогда в топе оказались сотрудники сферы строительства жилых и коммерческих объектов.

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Зарплату около 200 тысяч рублей в Ханты-Мансийском автономном округе среди рабочих могут получить слесари на буровых установках. Также на высокую оплату могут рассчитывать токари и механики, сообщили URA.RU в HeadHunter. «Слесарю по обслуживанию буровых с шестым разрядом в ХМАО готовы платить около 207 тысяч рублей на руки за месячную вахту. Сварщику-аргонщику предлагают похожую зарплату за аналогичный период работы», — следует из данных исследования. Немногим меньше предлагают токарям-труборезчикам, например, в Мегионе зарплатная вилка у вахтовиков на этой позиции составляет около 190 тысяч рублей. А у сервисного механика по ремонту спецтехники в Сургуте стартовая оплата начинается со 150 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, на каких рабочих профессиях платят самую высокую зарплату. Тогда в топе оказались сотрудники сферы строительства жилых и коммерческих объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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