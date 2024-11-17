В ХМАО назвали рабочие вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей

Зарплату около 200 тысяч рублей в Ханты-Мансийском автономном округе среди рабочих могут получить слесари на буровых установках. Также на высокую оплату могут рассчитывать токари и механики, сообщили URA.RU в HeadHunter.
«Слесарю по обслуживанию буровых с шестым разрядом в ХМАО готовы платить около 207 тысяч рублей на руки за месячную вахту. Сварщику-аргонщику предлагают похожую зарплату за аналогичный период работы», — следует из данных исследования.
Немногим меньше предлагают токарям-труборезчикам, например, в Мегионе зарплатная вилка у вахтовиков на этой позиции составляет около 190 тысяч рублей. А у сервисного механика по ремонту спецтехники в Сургуте стартовая оплата начинается со 150 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, на каких рабочих профессиях платят самую высокую зарплату. Тогда в топе оказались сотрудники сферы строительства жилых и коммерческих объектов.
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