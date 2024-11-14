Аналитики назвали рабочие профессии в ХМАО с самой высокой зарплатой

В ХМАО по итогам октября самую высокую зарплату предлагали рабочим в сфере строительства жилых и коммерческих объектов. По данным аналитиков «Авито Работы» в среднем их доход составлял сумму от 102 тысяч рублей.
«В октябре 2024 года наиболее высокие зарплаты в ХМАО предлагали кандидатам на вакансии в сфере строительства жилых и коммерческих объектов. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам в этом сегменте около 102 374 рубля в месяц за полный рабочий день», — сообщили эксперты URA.RU. При этом за год уровень предложений от работодателей по зарплате в данной сфере вырос на 53%.
На втором месте по уровню предлагаемых соискателям заработков находится сфера транспортного машиностроения. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов здесь составляет 101 546 рублей в месяц при полном графике работы (+47% за год). Замыкает тройку лидеров сфера грузоперевозок и логистики — кандидаты могут рассчитывать в среднем на 99 404 рубля ежемесячно за полный день, что на 14% больше, чем годом ранее.
Самыми востребованными специалистами-вахтовиками в округе стали монтажники, кладовщики и маляры. Спрос на них за год вырос на 71%, 53% и 43% соответственно. Средняя зарплата монтажников в летний сезон составила 176 тысяч рублей, у кладовщиков — 116,2 тысячи рублей, а маляры стали зарабатывать в среднем 135 тысяч рублей.
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