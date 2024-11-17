Согласно проекту бюджета на 2025 год и плановый период последующих двух лет, в Тюмени приоритетом останется строительство и ремонт дорог. Об этом сообщает администрация города.
«По-прежнему одним из приоритетов бюджета Тюмени является создание безопасных и качественных автомобильных дорог и поддержание их в нормативном состоянии. Бюджет на содержание городской сети дорог, искусственных сооружений и наружного освещения на следующие три года рассчитан с учетом введения в эксплуатацию после строительства и реконструкции новых объектов», — рассказали в мэрии.
Так, в городе продолжится строительство дорог в жилом районе «Комаровский», на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева. Аналогичная ситуация в «Велижанском»: в 2025-2026 годах планируется построить улицы Буровиков, Снежную, Надымскую, Салымскую, Самотлорскую.
Также в Тюмени построят следующие дороги и объекты:
- улица Ромашковая в микрорайоне Казарово;
- улица Пуровская в «Березняковском»;
- ливневую канализацию в Тюменском микрорайоне;
- новый снежный полигон на улице Тополиной;
- капремонт дорог в районе садоводческих обществ «Ясень» и «Моторостроители», улицах Ишимской в микрорайоне Мелиораторов, улицы Пражской;
- капремонт наземного пешеходного перехода через железнодорожную магистраль в створе улицы Мориса Тореза;
- обустройство пешеходного перехода по улице Федюнинского;
- ремонт путепровода через железную дорогу по улице 50 лет ВЛКСМ в створе улицы Мельникайте;
- благоустройство улицы Ленина;
- завершение работ на Первомайской.
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