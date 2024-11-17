17 ноября 2024

Какие дороги отремонтируют и построят в Тюмени в 2025 году. Список

В Тюмени в 2025 году построят новые дороги, переходы и снежный полигон
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Новые дороги появятся в Тюмени в 2025 году
Новые дороги появятся в Тюмени в 2025 году Фото:

Согласно проекту бюджета на 2025 год и плановый период последующих двух лет, в Тюмени приоритетом останется строительство и ремонт дорог. Об этом сообщает администрация города. 

«По-прежнему одним из приоритетов бюджета Тюмени является создание безопасных и качественных автомобильных дорог и поддержание их в нормативном состоянии. Бюджет на содержание городской сети дорог, искусственных сооружений и наружного освещения на следующие три года рассчитан с учетом введения в эксплуатацию после строительства и реконструкции новых объектов», — рассказали в мэрии.

Так, в городе продолжится строительство дорог в жилом районе «Комаровский», на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева. Аналогичная ситуация в «Велижанском»: в 2025-2026 годах планируется построить улицы Буровиков, Снежную, Надымскую, Салымскую, Самотлорскую.

Также в Тюмени построят следующие дороги и объекты:

  • улица Ромашковая в микрорайоне Казарово;
  • улица Пуровская в «Березняковском»;
  • ливневую канализацию в Тюменском микрорайоне;
  • новый снежный полигон на улице Тополиной;
  • капремонт дорог в районе садоводческих обществ «Ясень» и «Моторостроители», улицах Ишимской в микрорайоне Мелиораторов, улицы Пражской;
  • капремонт наземного пешеходного перехода через железнодорожную магистраль в створе улицы Мориса Тореза;
  • обустройство пешеходного перехода по улице Федюнинского;
  • ремонт путепровода через железную дорогу по улице 50 лет ВЛКСМ в створе улицы Мельникайте;
  • благоустройство улицы Ленина;
  • завершение работ на Первомайской.

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Согласно проекту бюджета на 2025 год и плановый период последующих двух лет, в Тюмени приоритетом останется строительство и ремонт дорог. Об этом сообщает администрация города.  «По-прежнему одним из приоритетов бюджета Тюмени является создание безопасных и качественных автомобильных дорог и поддержание их в нормативном состоянии. Бюджет на содержание городской сети дорог, искусственных сооружений и наружного освещения на следующие три года рассчитан с учетом введения в эксплуатацию после строительства и реконструкции новых объектов», — рассказали в мэрии. Так, в городе продолжится строительство дорог в жилом районе «Комаровский», на улицах Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева. Аналогичная ситуация в «Велижанском»: в 2025-2026 годах планируется построить улицы Буровиков, Снежную, Надымскую, Салымскую, Самотлорскую. Также в Тюмени построят следующие дороги и объекты:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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