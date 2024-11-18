Рабочий сломал ногу, прыгнув с горящей крыши больницы в Екатеринбурге. Фото

18 ноября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Второй рабочий, предположительно, надышался угарным газом Фото: Размик Закарян © URA.RU При пожаре, который случился в екатеринбургской поликлинике №2 горбольницы №3, пострадали, предположительно, два выходца из Узбекистана. Они являются сотрудниками подрядной организации, которая проводила ремонт в больнице, рассказал URA.RU источник. Один из них сломал ногу, второй надышался угарным газом. «Мужчины родом из Узбекистана. Один из них — Султан — в Екатеринбурге находится уже давно, работает здесь таксистом. Он помогал своему товарищу с ремонтными работами на крыше. Друг увидел дым, вспомнил, что у него здесь товарищ, примчался и увидел его уже без сознания», — рассказал собеседник агентства. Судя по кадрам, опубликованным ранее, Султан пострадал тяжело, надышавшись угарным газом. Его пришлось спускать с кровли по пожарной лестнице. В карету скорой рабочего занесли на руках и увезли в больницу №14. Второй мужчина тоже получил серьезную травму: он сломал ногу, спрыгнув с крыши четырехэтажного здания. Приземлился он на землю или на козырек — неизвестно. Как сообщало URA.RU, у поликлиники №2 на улице Братьев Быковых вспыхнула крыша. Это произошло во время ремонтных работ, где, предположительно, использовался газ. Также причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с болгаркой. URA.RU следит за происходящим в онлайн-режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При пожаре, который случился в екатеринбургской поликлинике №2 горбольницы №3, пострадали, предположительно, два выходца из Узбекистана. Они являются сотрудниками подрядной организации, которая проводила ремонт в больнице, рассказал URA.RU источник. Один из них сломал ногу, второй надышался угарным газом. «Мужчины родом из Узбекистана. Один из них — Султан — в Екатеринбурге находится уже давно, работает здесь таксистом. Он помогал своему товарищу с ремонтными работами на крыше. Друг увидел дым, вспомнил, что у него здесь товарищ, примчался и увидел его уже без сознания», — рассказал собеседник агентства. Судя по кадрам, опубликованным ранее, Султан пострадал тяжело, надышавшись угарным газом. Его пришлось спускать с кровли по пожарной лестнице. В карету скорой рабочего занесли на руках и увезли в больницу №14. Второй мужчина тоже получил серьезную травму: он сломал ногу, спрыгнув с крыши четырехэтажного здания. Приземлился он на землю или на козырек — неизвестно. Как сообщало URA.RU, у поликлиники №2 на улице Братьев Быковых вспыхнула крыша. Это произошло во время ремонтных работ, где, предположительно, использовался газ. Также причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с болгаркой. URA.RU следит за происходящим в онлайн-режиме.