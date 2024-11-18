На строительство кампуса в Челябинске направят 18 млрд рублей

18 ноября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Первые два объекта уже построены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на развитие межуниверситетского кампуса направят свыше 18 миллиардов рублей. Соответствующее кредитное соглашение подписано между ВЭБ.РФ и ООО «Челябинская концессионная компания» 15 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе ВЭБ.РФ. «Проект предусматривает развитие межуниверситетского кампуса, реализуемого в рамках государственно-частного партнерства ООО „Челябинская концессионная компания“, одним из учредителей которой является ВТБ Инфраструктурный Холдинг, и Правительством Челябинской области. ВЭБ.РФ выступит в роли старшего кредитора при финансировании второго и третьего этапов строительства, включающих шести гостиничных комплексов, учебно-научный комплекс и модульный конференц-зал», — уточнили URA.RU в пресс-службе ВЭБ.РФ. Всего по проекту планируется построить 123 тысячи квадратных метров объектов, где будут заниматься студенты и преподаватели семи ведущих вузов региона. Как отметил исполнительный директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. «Проект предполагает создание качественной современной образовательной среды мирового уровня для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. В настоящее время в активной работе у ВЭБ.РФ три проекта по созданию межвузовских кампусов, включая кампус в Челябинске, общей стоимостью, превышающей 100 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ — 40 млрд рублей», — добавил Борисенко. Первая очередь кампуса уже готова, в августе 2024 года его открывал губернатор региона Алексей Текслер. Студенты начали проживать на территории кампуса с начала нового учебного года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на развитие межуниверситетского кампуса направят свыше 18 миллиардов рублей. Соответствующее кредитное соглашение подписано между ВЭБ.РФ и ООО «Челябинская концессионная компания» 15 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе ВЭБ.РФ. «Проект предусматривает развитие межуниверситетского кампуса, реализуемого в рамках государственно-частного партнерства ООО „Челябинская концессионная компания“, одним из учредителей которой является ВТБ Инфраструктурный Холдинг, и Правительством Челябинской области. ВЭБ.РФ выступит в роли старшего кредитора при финансировании второго и третьего этапов строительства, включающих шести гостиничных комплексов, учебно-научный комплекс и модульный конференц-зал», — уточнили URA.RU в пресс-службе ВЭБ.РФ. Всего по проекту планируется построить 123 тысячи квадратных метров объектов, где будут заниматься студенты и преподаватели семи ведущих вузов региона. Как отметил исполнительный директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. «Проект предполагает создание качественной современной образовательной среды мирового уровня для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. В настоящее время в активной работе у ВЭБ.РФ три проекта по созданию межвузовских кампусов, включая кампус в Челябинске, общей стоимостью, превышающей 100 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ — 40 млрд рублей», — добавил Борисенко. Первая очередь кампуса уже готова, в августе 2024 года его открывал губернатор региона Алексей Текслер. Студенты начали проживать на территории кампуса с начала нового учебного года.