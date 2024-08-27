Губернатор Текслер открыл первые объекты межвузовского кампуса в Челябинске. Фото, видео

28 августа 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер открыл первые общежития кампуса для челябинских студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 28 августа открыл первые два объекта межвузовского кампуса в Челябинске. Студенты смогут проживать на территории кампуса с начала нового учебного года, передает слова главы региона корреспондент URA.RU. «Рад приветствовать на открытии первой очереди межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. Историческое событие для региона и Челябинска: сегодня вступят в эксплуатацию первые два объекта, а через несколько лет здесь будет возведен новый город будущего», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU. Глава региона подчеркнул, что в кампусе будут работать команды исследователей, которые укрепят технологический суверенитет и экономику страны своими открытиями. Первым студентам, которые продолжат развиваться на базе учреждения вручили памятные ключи каслинского литья. Каждый из сувениров Текслер вручил молодым людям лично в руки. На открытие первой очереди прибыл и главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев. Он назвал межвузовский кампус амбициозным проектом, способным повлиять на уровень образования в вузах. «Сегодня мы понимаем, что уровень этого мероприятия настолько высок, что нам придется подтягивать до него все ВУЗы, которые участвуют в нем. Желаю студентам, чтобы кампус стал для вас действительно домом: центром настоящей дружбы и жизни», — подчеркнул Чернятьев. На первом этапе для студентов открыли две гостиницы на 336 мест с номерами блочного типа. Каждый номер рассчитан на двух человек и оснащен собственным санузлом и кухней. Выдающимся в учебе студентам жилье предоставят бесплатно, для других стоимость установили в 8 600 рублей в месяц. Еще шесть комнат выделены для маломобильных граждан. Всего планируют построить шесть общежитий — два семиэтажных и четыре 16-этажных. Полностью запустить межвузовский кампус в эксплуатацию планируют в 2026 году. Челябинская область стала одним из первых регионов, реализующих идею в рамках нацпроекта «Наука и университеты». На территории кампуса возведут общежития на 3400 человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Объект будет работать в интересах семи вузов региона одновременно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер 28 августа открыл первые два объекта межвузовского кампуса в Челябинске. Студенты смогут проживать на территории кампуса с начала нового учебного года, передает слова главы региона корреспондент URA.RU. «Рад приветствовать на открытии первой очереди межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. Историческое событие для региона и Челябинска: сегодня вступят в эксплуатацию первые два объекта, а через несколько лет здесь будет возведен новый город будущего», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU. Глава региона подчеркнул, что в кампусе будут работать команды исследователей, которые укрепят технологический суверенитет и экономику страны своими открытиями. Первым студентам, которые продолжат развиваться на базе учреждения вручили памятные ключи каслинского литья. Каждый из сувениров Текслер вручил молодым людям лично в руки. На открытие первой очереди прибыл и главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев. Он назвал межвузовский кампус амбициозным проектом, способным повлиять на уровень образования в вузах. «Сегодня мы понимаем, что уровень этого мероприятия настолько высок, что нам придется подтягивать до него все ВУЗы, которые участвуют в нем. Желаю студентам, чтобы кампус стал для вас действительно домом: центром настоящей дружбы и жизни», — подчеркнул Чернятьев. На первом этапе для студентов открыли две гостиницы на 336 мест с номерами блочного типа. Каждый номер рассчитан на двух человек и оснащен собственным санузлом и кухней. Выдающимся в учебе студентам жилье предоставят бесплатно, для других стоимость установили в 8 600 рублей в месяц. Еще шесть комнат выделены для маломобильных граждан. Всего планируют построить шесть общежитий — два семиэтажных и четыре 16-этажных. Полностью запустить межвузовский кампус в эксплуатацию планируют в 2026 году. Челябинская область стала одним из первых регионов, реализующих идею в рамках нацпроекта «Наука и университеты». На территории кампуса возведут общежития на 3400 человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Объект будет работать в интересах семи вузов региона одновременно.