Пермяк скормил котенка своему питону

Житель микрорайона Кондратово Пермского муниципального района скормил своему питону двухнедельного котенка. Видеозапись всего процесса была опубликована в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». URA.RU не публикует данное видео из этических соображений.
«Пермяк скармливает двухнедельных котят, снимая это все на видео. Живодера нужно знать в лицо. Заявление в полицию уже оставлено! Связалась с участковым из Кондратово, завтра должны опросить», — написал автор поста.
На кадрах видно, как в террариум к питону запускают небольшого пушистого котенка с серым окрасом. Он неспеша идет в угол и садится. В этот момент питон, который грелся под лампой на коряге, медленно спускается к котенку и нападает на него. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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