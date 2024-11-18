Пермяк скормил котенка своему питону

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Питон съел пушистого котенка
Питон съел пушистого котенка Фото:

Житель микрорайона Кондратово Пермского муниципального района скормил своему питону двухнедельного котенка. Видеозапись всего процесса была опубликована в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». URA.RU не публикует данное видео из этических соображений.

«Пермяк скармливает двухнедельных котят, снимая это все на видео. Живодера нужно знать в лицо. Заявление в полицию уже оставлено! Связалась с участковым из Кондратово, завтра должны опросить», — написал автор поста.

На кадрах видно, как в террариум к питону запускают небольшого пушистого котенка с серым окрасом. Он неспеша идет в угол и садится. В этот момент питон, который грелся под лампой на коряге, медленно спускается к котенку и нападает на него. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Житель микрорайона Кондратово Пермского муниципального района скормил своему питону двухнедельного котенка. Видеозапись всего процесса была опубликована в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». URA.RU не публикует данное видео из этических соображений. «Пермяк скармливает двухнедельных котят, снимая это все на видео. Живодера нужно знать в лицо. Заявление в полицию уже оставлено! Связалась с участковым из Кондратово, завтра должны опросить», — написал автор поста. На кадрах видно, как в террариум к питону запускают небольшого пушистого котенка с серым окрасом. Он неспеша идет в угол и садится. В этот момент питон, который грелся под лампой на коряге, медленно спускается к котенку и нападает на него. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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