Рабочий, пострадавший во время пожара в екатеринбургской больницы, спасал людей, пока сам не потерял сознание. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев событий.
«Он выводил сотрудников и посетителей больницы. Потом ему самому стало плохо, и помощь потребовалась уже ему», — уточнил собеседник агентства. Кто именно это был — тот, кто сломал ногу, или тот, который получил отравление угарным газом — он сказать затруднился.
В пожаре в поликлинике №2 на улице Братьев Быковых пострадали двое рабочих, предположительно, выходцы из Узбекистана. Они являются сотрудниками подрядной организации, которая ремонтировала крышу больницы. Из клиники эвакуировали 350 человек — сотрудников и пациентов. Некоторым из них пришлось прыгать из окон или спускаться по козырьку.
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