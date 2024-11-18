Пострадавший мигрант спасал людей из пожара в больнице Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из пострадавших — Султан из Узбекистана, его ждут дети и жена
Один из пострадавших — Султан из Узбекистана, его ждут дети и жена Фото:

Рабочий, пострадавший во время пожара в екатеринбургской больницы, спасал людей, пока сам не потерял сознание. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев событий.

«Он выводил сотрудников и посетителей больницы. Потом ему самому стало плохо, и помощь потребовалась уже ему», — уточнил собеседник агентства. Кто именно это был — тот, кто сломал ногу, или тот, который получил отравление угарным газом — он сказать затруднился.

В пожаре в поликлинике №2 на улице Братьев Быковых пострадали двое рабочих, предположительно, выходцы из Узбекистана. Они являются сотрудниками подрядной организации, которая ремонтировала крышу больницы. Из клиники эвакуировали 350 человек — сотрудников и пациентов. Некоторым из них пришлось прыгать из окон или спускаться по козырьку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочий, пострадавший во время пожара в екатеринбургской больницы, спасал людей, пока сам не потерял сознание. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев событий. «Он выводил сотрудников и посетителей больницы. Потом ему самому стало плохо, и помощь потребовалась уже ему», — уточнил собеседник агентства. Кто именно это был — тот, кто сломал ногу, или тот, который получил отравление угарным газом — он сказать затруднился. В пожаре в поликлинике №2 на улице Братьев Быковых пострадали двое рабочих, предположительно, выходцы из Узбекистана. Они являются сотрудниками подрядной организации, которая ремонтировала крышу больницы. Из клиники эвакуировали 350 человек — сотрудников и пациентов. Некоторым из них пришлось прыгать из окон или спускаться по козырьку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...