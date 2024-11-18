Пострадавший мигрант спасал людей из пожара в больнице Екатеринбурга. Видео

18 ноября 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Один из пострадавших — Султан из Узбекистана, его ждут дети и жена Фото: Размик Закарян © URA.RU Рабочий, пострадавший во время пожара в екатеринбургской больницы, спасал людей, пока сам не потерял сознание. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев событий. «Он выводил сотрудников и посетителей больницы. Потом ему самому стало плохо, и помощь потребовалась уже ему», — уточнил собеседник агентства. Кто именно это был — тот, кто сломал ногу, или тот, который получил отравление угарным газом — он сказать затруднился. В пожаре в поликлинике №2 на улице Братьев Быковых пострадали двое рабочих, предположительно, выходцы из Узбекистана. Они являются сотрудниками подрядной организации, которая ремонтировала крышу больницы. Из клиники эвакуировали 350 человек — сотрудников и пациентов. Некоторым из них пришлось прыгать из окон или спускаться по козырьку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочий, пострадавший во время пожара в екатеринбургской больницы, спасал людей, пока сам не потерял сознание. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев событий. «Он выводил сотрудников и посетителей больницы. Потом ему самому стало плохо, и помощь потребовалась уже ему», — уточнил собеседник агентства. Кто именно это был — тот, кто сломал ногу, или тот, который получил отравление угарным газом — он сказать затруднился. В пожаре в поликлинике №2 на улице Братьев Быковых пострадали двое рабочих, предположительно, выходцы из Узбекистана. Они являются сотрудниками подрядной организации, которая ремонтировала крышу больницы. Из клиники эвакуировали 350 человек — сотрудников и пациентов. Некоторым из них пришлось прыгать из окон или спускаться по козырьку.