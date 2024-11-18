«Праздником гуся» в Пермском крае отметят сезон забоя домашней птицы

«Праздник гуся» в пермской деревне Аитково знаменует сезон массового забоя птицы
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С первым снегом в татарских деревнях начинают закалывать гусей
С первым снегом в татарских деревнях начинают закалывать гусей Фото:

В деревне Аитково Пермского края 23 ноября готовятся отметить «Праздник гуся». В этот день татары, которые составляют большинство жителей деревни, традиционно проводили обряд закалывания гуся и его дальнейшей обработки — «Гусиные помочи». В наше время древний обряд превратился в народный праздник с ярмаркой и массой развлечений, рассказывают организаторы.

«Обряд перерос в современный востребованный народом праздник со своими сложившимися канонами и развлечениями. Идея проведения праздника заключается в возвеличивании любимой домашней птицы татарского народа — гуся, посредством превращения домашнего обряда в праздничное действо с элементами ярмарочного процесса, различных состязаний и творческого общения», — говорится на странице национально-культурного центра «Шауба» в соцсети «ВКонтакте».

В программе праздника в этом году: показ мультфильмов и видеозарисовок «Гусиные истории», изготовление коллективного ковра, розыгрыш «гусиной» лотереи, песенный марафон. Также будет работать «Этно-тир» и пройдет семейная эстафета «Гусак, гусыня и гусята». В прошлые годы в Аитково на «Праздник гуся» устраивали парад гусей и биатлон «Гусиная охота»

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В деревне Аитково Пермского края 23 ноября готовятся отметить «Праздник гуся». В этот день татары, которые составляют большинство жителей деревни, традиционно проводили обряд закалывания гуся и его дальнейшей обработки — «Гусиные помочи». В наше время древний обряд превратился в народный праздник с ярмаркой и массой развлечений, рассказывают организаторы. «Обряд перерос в современный востребованный народом праздник со своими сложившимися канонами и развлечениями. Идея проведения праздника заключается в возвеличивании любимой домашней птицы татарского народа — гуся, посредством превращения домашнего обряда в праздничное действо с элементами ярмарочного процесса, различных состязаний и творческого общения», — говорится на странице национально-культурного центра «Шауба» в соцсети «ВКонтакте». В программе праздника в этом году: показ мультфильмов и видеозарисовок «Гусиные истории», изготовление коллективного ковра, розыгрыш «гусиной» лотереи, песенный марафон. Также будет работать «Этно-тир» и пройдет семейная эстафета «Гусак, гусыня и гусята». В прошлые годы в Аитково на «Праздник гуся» устраивали парад гусей и биатлон «Гусиная охота». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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