«Праздником гуся» в Пермском крае отметят сезон забоя домашней птицы

В деревне Аитково Пермского края 23 ноября готовятся отметить «Праздник гуся». В этот день татары, которые составляют большинство жителей деревни, традиционно проводили обряд закалывания гуся и его дальнейшей обработки — «Гусиные помочи». В наше время древний обряд превратился в народный праздник с ярмаркой и массой развлечений, рассказывают организаторы.
«Обряд перерос в современный востребованный народом праздник со своими сложившимися канонами и развлечениями. Идея проведения праздника заключается в возвеличивании любимой домашней птицы татарского народа — гуся, посредством превращения домашнего обряда в праздничное действо с элементами ярмарочного процесса, различных состязаний и творческого общения», — говорится на странице национально-культурного центра «Шауба» в соцсети «ВКонтакте».
В программе праздника в этом году: показ мультфильмов и видеозарисовок «Гусиные истории», изготовление коллективного ковра, розыгрыш «гусиной» лотереи, песенный марафон. Также будет работать «Этно-тир» и пройдет семейная эстафета «Гусак, гусыня и гусята». В прошлые годы в Аитково на «Праздник гуся» устраивали парад гусей и биатлон «Гусиная охота».
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