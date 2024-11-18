Полиция проверит пермяка, скормившего котенка питону

В полиции Прикамья проводится проверка после того, как житель Кондратово скормил своему питону двухнедельного котенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в ведомстве. В полиции отметили, что заявление в правоохранительные органы Пермского муниципального района поступило от местной жительницы.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Кондратово запустил в террариум к своему питону двухнедельного котенка. Рептилия его съела. Таким образом пермяк якобы избавился от нескольких котят, которых родила его кошка. Весь процесс мужчина снял на видео и отправил пользователям социальной сети.
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