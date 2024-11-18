В Перми начали работать пункт обогрева и баня для бездомных

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Пункт выглядит как армейская палатка
Пункт выглядит как армейская палатка Фото:

В Перми установили пункт обогрева для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Он находится возле перекрестка улиц Подгорной и Эпроновской, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития Пермского карая.

«Пункт обогрева представляет собой большую армейскую палатку, в которой есть печь, двухъярусные кровати, камеры видеонаблюдения, тревожная кнопка, телевизор и средства санитарной обработки. Рядом с пунктом обогрева оборудована баня», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пункт организовали АНО «Территория добра» и Центром социальной адаптации города Перми. Директор Центра социальной адаптации города Перми Евгений Артемьев отметил, что в пункте при необходимости могут круглосуточно оказать доврачебную помощь, вызвать Скорую, помочь с восстановлением документов. Палатка будет стоять до 15 марта.

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В Перми установили пункт обогрева для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Он находится возле перекрестка улиц Подгорной и Эпроновской, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития Пермского карая. «Пункт обогрева представляет собой большую армейскую палатку, в которой есть печь, двухъярусные кровати, камеры видеонаблюдения, тревожная кнопка, телевизор и средства санитарной обработки. Рядом с пунктом обогрева оборудована баня», — сказано в сообщении. Уточняется, что пункт организовали АНО «Территория добра» и Центром социальной адаптации города Перми. Директор Центра социальной адаптации города Перми Евгений Артемьев отметил, что в пункте при необходимости могут круглосуточно оказать доврачебную помощь, вызвать Скорую, помочь с восстановлением документов. Палатка будет стоять до 15 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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