В Пермском крае утонули два рыбака

Пермякам не рекомендуют выходить на тонкий лед
На реке Сива в Пермском крае два провалились под лед и утонули два рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
«На реке Сива Пермского края два рыбака провалились под лед. Личный состав муниципальной пожарной охраны достали тела из воды», — сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на водоемах нужно быть осторожными. Не надо выходить на тонкий лед или выпускать детей, а также их нельзя оставлять одних у воды.
Ранее URA.RU рассказало, что в Башкирии утонул житель Пермского края. Он с братом отправился на рыбалку.
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