В Пермском крае утонули два рыбака

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Пермякам не рекомендуют выходить на тонкий лед
Пермякам не рекомендуют выходить на тонкий лед Фото:

На реке Сива в Пермском крае два провалились под лед и утонули два рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

«На реке Сива Пермского края два рыбака провалились под лед. Личный состав муниципальной пожарной охраны достали тела из воды», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на водоемах нужно быть осторожными. Не надо выходить на тонкий лед или выпускать детей, а также их нельзя оставлять одних у воды.

Ранее URA.RU рассказало, что в Башкирии утонул житель Пермского края. Он с братом отправился на рыбалку.

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На реке Сива в Пермском крае два провалились под лед и утонули два рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. «На реке Сива Пермского края два рыбака провалились под лед. Личный состав муниципальной пожарной охраны достали тела из воды», — сказано в сообщении. В ведомстве напомнили, что на водоемах нужно быть осторожными. Не надо выходить на тонкий лед или выпускать детей, а также их нельзя оставлять одних у воды. Ранее URA.RU рассказало, что в Башкирии утонул житель Пермского края. Он с братом отправился на рыбалку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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