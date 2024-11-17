Рыбак из Пермского края утонул на озере в Башкирии

Житель Пермского края отправился на рыбалку на озеро Грязное в Башкортостане, провалился под лед и погиб. Об этом сообщили местные спасатели.
«В Дюртюлинском районе провалился по лед и утонул 64-летний рыбак из Пермского края. Трагедия произошла 17 октября на озере Грязное, в 200 метрах от берега», — пишет «Балтач таннары» со ссылкой на спасателей.
В момент трагедии толщина льда на озере была не более пяти сантиметров. Вместе с пермяком на рыбалку отправился его брат. Мужчина рассказал спасателям, что предупреждал погибшего о тонком льде, но тот не послушался. Брат не успел оказать помощь утопающему. Спасатели госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям извлеки тело пермяка из воды.
Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждало, что лед на водоемах еще тонкий и выходить на него нельзя. Но рыбаков это не останавливает. Двое пермяков уже провалились под лед и погибли.
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