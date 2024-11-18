«УСТЭК-Челябинск» прокомментировал инцидент с пострадавшим мальчиком

Труба была передана в эксплуатацию только две недели назад Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Труба, на которой 17 ноября произошло повреждение у дома по Комсомольскому проспекту, 112, была передана в эксплуатацию АО «УСТЭК-Челябинск» только 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«17 ноября произошло повреждение на муниципальной сети диаметром 200 мм, переданной 1 ноября в эксплуатацию АО „УСТЭК-Челябинск“. На поврежденном участке в нарушение строительных норм отсутствовал канал, произошел выход теплоносителя на поверхность, пострадал подросток», — уточнили в пресс-службе компании.

В теплосетевой организации отметили, что бригады оперативно прибыли на место и определили, что сеть очень изношена. Они сразу отключили теплоноситель, огородили участок и устранили повреждение.

«В связи с изношенностью трубопровода в ближайшие дни будет произведена замена всего участка распределительной теплосети до ввода в дом, порядка 12-15 метров. Ответственность АО „УСТЭК-Челябинск“ перед третьими лицами застрахована», — отметили в компании. В пресс-службе организации пожелали выздоровления мальчику и выразили готовность оказать всю возможную помощь.

В Челябинске 17 ноября 11-летний мальчик провалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за коммунальной аварии. Ребенок получил ожоги, госпитализирован. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад. Возбуждено уголовное дело.