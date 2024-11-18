ФСБ скрутила двух свердловчан за взятку чиновнику. Фото

ФСБ задержала двух мужчин за взятку начальнику подразделения мэрии Первоуральска
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В отношении подозреваемых заведено уголовное дело (архивное фото) Фото:

В Первоуральске сотрудники ФСБ скрутили двух мужчин, которые пытались передать крупную взятку начальнику одного из структурных подразделений горадминистрации. Следователи регионального СУ СКР уже завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России в рамках проведенного оперативного мероприятия», — следует из сообщения. Подозреваемые пытались дать взятку за покровительство, однако чиновник сообщил о попытке подкупа силовикам.

Следственным отделом по Первоуральску регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент правоохранители собирают и закрепляют доказательственную базу.

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В Первоуральске сотрудники ФСБ скрутили двух мужчин, которые пытались передать крупную взятку начальнику одного из структурных подразделений горадминистрации. Следователи регионального СУ СКР уже завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства. «Подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России в рамках проведенного оперативного мероприятия», — следует из сообщения. Подозреваемые пытались дать взятку за покровительство, однако чиновник сообщил о попытке подкупа силовикам. Следственным отделом по Первоуральску регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент правоохранители собирают и закрепляют доказательственную базу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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