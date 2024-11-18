ФСБ скрутила двух свердловчан за взятку чиновнику. Фото

ФСБ задержала двух мужчин за взятку начальнику подразделения мэрии Первоуральска

18 ноября 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске сотрудники ФСБ скрутили двух мужчин, которые пытались передать крупную взятку начальнику одного из структурных подразделений горадминистрации. Следователи регионального СУ СКР уже завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства. «Подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России в рамках проведенного оперативного мероприятия», — следует из сообщения. Подозреваемые пытались дать взятку за покровительство, однако чиновник сообщил о попытке подкупа силовикам. Следственным отделом по Первоуральску регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент правоохранители собирают и закрепляют доказательственную базу. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске сотрудники ФСБ скрутили двух мужчин, которые пытались передать крупную взятку начальнику одного из структурных подразделений горадминистрации. Следователи регионального СУ СКР уже завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства. «Подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России в рамках проведенного оперативного мероприятия», — следует из сообщения. Подозреваемые пытались дать взятку за покровительство, однако чиновник сообщил о попытке подкупа силовикам. Следственным отделом по Первоуральску регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент правоохранители собирают и закрепляют доказательственную базу.