В Первоуральске сотрудники ФСБ скрутили двух мужчин, которые пытались передать крупную взятку начальнику одного из структурных подразделений горадминистрации. Следователи регионального СУ СКР уже завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России в рамках проведенного оперативного мероприятия», — следует из сообщения. Подозреваемые пытались дать взятку за покровительство, однако чиновник сообщил о попытке подкупа силовикам.
Следственным отделом по Первоуральску регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент правоохранители собирают и закрепляют доказательственную базу.
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