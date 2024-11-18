За неделю в ЯНАО вирусными инфекциями заболели сотни детей

За одну неделю в ЯНАО было зарегистрировано 866 новых случаев заболеваемости ОРВИ, из которых 691 случай приходится на детей. Об этом URA.RU стало известно из статистики окружного Роспотребнадзора.
«За 46 неделю 2024 года в округе зарегистрировано: — 4816 случаев ОРВИ (из них 3045 случаев среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 114 человек, из них 92 ребенка», — сообщили на официальном сайте Управления Роспотребнадзором по ЯНАО.
На сайте Роспотребнадзора 11 ноября также сообщалось, что за 45 недель в округе было зафиксировано 3950 случаев ОРВИ, из которых 2354 случая болезни было зарегистрировано среди детей. Ранее URA.RU сообщало, что окружная система здравоохранения полностью готова к работе в усиленном режиме. В медорганизациях создан резерв коечного фонда — на данный момент развернуто 350 коек для пациентов с ОРВИ, занято — 106.
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