За неделю в ЯНАО вирусными инфекциями заболели сотни детей

В ЯНАО 691 ребенок заболел ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госпитализированы с диагнозом ОРВИ 92 ребенка из ЯНАО
Госпитализированы с диагнозом ОРВИ 92 ребенка из ЯНАО Фото:

За одну неделю в ЯНАО было зарегистрировано 866 новых случаев заболеваемости ОРВИ, из которых 691 случай приходится на детей. Об этом URA.RU стало известно из статистики окружного Роспотребнадзора. 

«За 46 неделю 2024 года в округе зарегистрировано: — 4816 случаев ОРВИ (из них 3045 случаев среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 114 человек, из них 92 ребенка», — сообщили на официальном сайте Управления Роспотребнадзором по ЯНАО.

На сайте Роспотребнадзора 11 ноября также сообщалось, что за 45 недель в округе было зафиксировано 3950 случаев ОРВИ, из которых 2354 случая болезни было зарегистрировано среди детей. Ранее URA.RU сообщало, что окружная система здравоохранения полностью готова к работе в усиленном режиме. В медорганизациях создан резерв коечного фонда — на данный момент развернуто 350 коек для пациентов с ОРВИ, занято — 106.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За одну неделю в ЯНАО было зарегистрировано 866 новых случаев заболеваемости ОРВИ, из которых 691 случай приходится на детей. Об этом URA.RU стало известно из статистики окружного Роспотребнадзора.  «За 46 неделю 2024 года в округе зарегистрировано: — 4816 случаев ОРВИ (из них 3045 случаев среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 114 человек, из них 92 ребенка», — сообщили на официальном сайте Управления Роспотребнадзором по ЯНАО. На сайте Роспотребнадзора 11 ноября также сообщалось, что за 45 недель в округе было зафиксировано 3950 случаев ОРВИ, из которых 2354 случая болезни было зарегистрировано среди детей. Ранее URA.RU сообщало, что окружная система здравоохранения полностью готова к работе в усиленном режиме. В медорганизациях создан резерв коечного фонда — на данный момент развернуто 350 коек для пациентов с ОРВИ, занято — 106.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...