В «Сколково» раскрыли, сколько заработали пермские компании, ставшие резидентами фонда

Совокупная выручка пермских компаний, ставших резидентами Сколково, превысила по итогам 2023 года 6 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инновационного центра.
«Выручка участников с юридическим адресом в Пермском крае за 2023 год составляет 6,1 млрд руб. (3,2 млрд рублей в 2022 г., рост на 89%)», — отметили в пресс-службе фонда Сколково. По итогам прошлого года стартапы создали более 1,3 тысяч высокотехнологичных рабочих мест (рост по сравнению с 2022 годом на 20%).
В фонде также отметили, что Прикамье входит в топ-10 субъектов РФ по количеству участников «Сколково». Сейчас резидентами инновационного центра являются 67 компаний. Ранее URA.RU писало, что пермская компания «Гриндата» (GreenData), также ставшая резидентом указанного фонда, впервые отчиталась о выручке в сумме свыше 1 млрд рублей.
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