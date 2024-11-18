В ЯНАО установили третью станцию для зарядки электромобилей

В Салехарде установили станцию для зарядки электромобилей. Одновременно к ней могут подключиться три транспорта, сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Зарядная станция разместилась на парковке вдоль дороги Салехард-Аксарка. Мощность станции 150 кВт, заряжаться могут одновременно три автомобиля. Это уже третья станция, работающая на Ямале для зарядки электромобилей», — сказано в telegram-канале ведомства.
Еще две станции появятся в Ноябрьске и Новом Уренгое. Зарядка может работать при температуре до -50 градусов.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале появилась вторая станция для зарядки электромобилей. Ее установили на Карамовском посту. Еще одна зарядная установка появилась в Надыме неподалеку от региональной автодороги Сургут — Салехард.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!