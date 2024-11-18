В ЯНАО установили третью станцию для зарядки электромобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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На станции можно зарядить одновременно три электромобиля
На станции можно зарядить одновременно три электромобиля Фото:

В Салехарде установили станцию для зарядки электромобилей. Одновременно к ней могут подключиться три транспорта, сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Зарядная станция разместилась на парковке вдоль дороги Салехард-Аксарка. Мощность станции 150 кВт, заряжаться могут одновременно три автомобиля. Это уже третья станция, работающая на Ямале для зарядки электромобилей», — сказано в telegram-канале ведомства.

Еще две станции появятся в Ноябрьске и Новом Уренгое. Зарядка может работать при температуре до -50 градусов.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале появилась вторая станция для зарядки электромобилей. Ее установили на Карамовском посту. Еще одна зарядная установка появилась в Надыме неподалеку от региональной автодороги Сургут — Салехард.

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В Салехарде установили станцию для зарядки электромобилей. Одновременно к ней могут подключиться три транспорта, сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Зарядная станция разместилась на парковке вдоль дороги Салехард-Аксарка. Мощность станции 150 кВт, заряжаться могут одновременно три автомобиля. Это уже третья станция, работающая на Ямале для зарядки электромобилей», — сказано в telegram-канале ведомства. Еще две станции появятся в Ноябрьске и Новом Уренгое. Зарядка может работать при температуре до -50 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале появилась вторая станция для зарядки электромобилей. Ее установили на Карамовском посту. Еще одна зарядная установка появилась в Надыме неподалеку от региональной автодороги Сургут — Салехард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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