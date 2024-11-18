Челябинка, убившая младенца, рассказала свою версию родов

Челябинка заморозила ребенка и заявила, что он выпал из нее мертвым

18 ноября 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Женщина заявила, что не помнит, что сделала с ребенком Фото: Илья Московец © URA.RU Женщина из поселка Сулея Челябинской области, 32-летняя Алена Антропова заявила, что родила уже мертвого младенца и не помнит, почему положила его в черный пакет в стиральную машину. Об этом она заявила в рамках программы «За гранью». По предварительным данным, мальчик родился живым и скончался от переохлаждения. «Я делала тест, он оказался положительным. Думала, что я на маленьком сроке, с моей комплекцией живота было не видно. Вечером пошла в баню, потому что началось кровотечение, он из меня мертвый выпал», — заявила зрителям мать двоих детей. Она сказала, что не поняла, что была беременной и помнит, почему она убрала ребенка в пакет и положила в стиральную машинку на мороз. Супруг женщины рассказал, что узнал о рождении сына утром, когда к нему пришли сотрудники полиции. Они обнаружили сверток в стиральной машине. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от переохлаждения. Трагедия произошла 4 ноября, когда женщина родила живого мальчика в бане, завернула в пакет и оставила в неотапливаемом предбаннике в стиральной машине. Она пришла домой в крови, муж вызвал скорую помощь. В больнице ей поставили диагноз «криминальный аборт» и спросили местонахождение малыша. Возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина из поселка Сулея Челябинской области, 32-летняя Алена Антропова заявила, что родила уже мертвого младенца и не помнит, почему положила его в черный пакет в стиральную машину. Об этом она заявила в рамках программы «За гранью». По предварительным данным, мальчик родился живым и скончался от переохлаждения. «Я делала тест, он оказался положительным. Думала, что я на маленьком сроке, с моей комплекцией живота было не видно. Вечером пошла в баню, потому что началось кровотечение, он из меня мертвый выпал», — заявила зрителям мать двоих детей. Она сказала, что не поняла, что была беременной и помнит, почему она убрала ребенка в пакет и положила в стиральную машинку на мороз. Супруг женщины рассказал, что узнал о рождении сына утром, когда к нему пришли сотрудники полиции. Они обнаружили сверток в стиральной машине. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от переохлаждения. Трагедия произошла 4 ноября, когда женщина родила живого мальчика в бане, завернула в пакет и оставила в неотапливаемом предбаннике в стиральной машине. Она пришла домой в крови, муж вызвал скорую помощь. В больнице ей поставили диагноз «криминальный аборт» и спросили местонахождение малыша. Возбуждено уголовное дело.