В Одессе ракета ВСУ ударила по своим

Ракета Patriot ВСУ попала в жилой сектор и убила восемь жителей Одессы. Об этом сообщило командование ВВС ВСУ.
«К сожалению, зенитная ракета упала в жилой сектор Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые», — передает сообщение ВСУ telegram-канал «Воевода вещает».
Ранее киевские власти обвиняли Россию в совершении атаки. Однако после публикации фото и видео с обломками, обнаруженными на месте разрушений в Одессе, которые не соответствуют российским ракетам, Украина пересмотрела свои первоначальные заявления. Ракета Patriot упала на парковку жилого комплекса. В результате инцидента были ранены около 40 и убиты восемь человек.
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