В Одессе ракета ВСУ ударила по своим

Командование ВВС ВСУ: ракета Patriot убила жителей Одессы
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Ракета Patriot попала в живой сектор, что повлекло смерти мирных граждан
Ракета Patriot попала в живой сектор, что повлекло смерти мирных граждан Фото:

Ракета Patriot ВСУ попала в жилой сектор и убила восемь жителей Одессы. Об этом сообщило командование ВВС ВСУ.

«К сожалению, зенитная ракета упала в жилой сектор Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые», — передает сообщение ВСУ telegram-канал «Воевода вещает».

Ранее киевские власти обвиняли Россию в совершении атаки. Однако после публикации фото и видео с обломками, обнаруженными на месте разрушений в Одессе, которые не соответствуют российским ракетам, Украина пересмотрела свои первоначальные заявления. Ракета Patriot упала на парковку жилого комплекса. В результате инцидента были ранены около 40 и убиты восемь человек.

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Ракета Patriot ВСУ попала в жилой сектор и убила восемь жителей Одессы. Об этом сообщило командование ВВС ВСУ. «К сожалению, зенитная ракета упала в жилой сектор Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые», — передает сообщение ВСУ telegram-канал «Воевода вещает». Ранее киевские власти обвиняли Россию в совершении атаки. Однако после публикации фото и видео с обломками, обнаруженными на месте разрушений в Одессе, которые не соответствуют российским ракетам, Украина пересмотрела свои первоначальные заявления. Ракета Patriot упала на парковку жилого комплекса. В результате инцидента были ранены около 40 и убиты восемь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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