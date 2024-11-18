Байден на саммите G20 пошел своей дорогой

18 ноября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Джо Байден свернул в сторону от красной дорожки при входе на саммит G20 в Бразилии Фото: Official White House / Adam Schultz Американский президент Джо Байден во время визита на саммит стран «Большой двадцатки» (G20) решил, в отличие от остальных своих коллег, не идти по красной дорожке для приветствия с президентом Бразилии Луисом да Силва, а свернуть в сторону, чтобы выйти с другой стороны к организаторам мероприятия. В настоящий момент проводится прямая трансляция саммита G20. Судя по прямой трансляции, на которой также был зафиксирован Байден, американский глава перепутал сторону, куда надо было сворачивать. По итогу он избрал альтернативный маршрут для встречи с президентом Бразилии да Силва и первой леди страны. Именно Бразилия является организатором саммита «Большой двадцатки» в 2024 году. Трансляцию проводит телеканал CNN на YouTube. От России на саммит G20 поехал глава МИД РФ Сергей Лавров. На мероприятии планируется обсудить множество вопросов экономического характера, а также более глобальные и социальные проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский президент Джо Байден во время визита на саммит стран «Большой двадцатки» (G20) решил, в отличие от остальных своих коллег, не идти по красной дорожке для приветствия с президентом Бразилии Луисом да Силва, а свернуть в сторону, чтобы выйти с другой стороны к организаторам мероприятия. В настоящий момент проводится прямая трансляция саммита G20. Судя по прямой трансляции, на которой также был зафиксирован Байден, американский глава перепутал сторону, куда надо было сворачивать. По итогу он избрал альтернативный маршрут для встречи с президентом Бразилии да Силва и первой леди страны. Именно Бразилия является организатором саммита «Большой двадцатки» в 2024 году. Трансляцию проводит телеканал CNN на YouTube. От России на саммит G20 поехал глава МИД РФ Сергей Лавров. На мероприятии планируется обсудить множество вопросов экономического характера, а также более глобальные и социальные проблемы.