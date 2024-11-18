Врач рассказала, как бороться с насморком в сезон ОРВИ

В период распространения ОРВИ лучше воздержаться от использования различных местных средств для лечения насморка и профилактики заболевания в целом. Такой совет в разговоре с корреспондентом URA.RU дала врач отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова. Взамен она посоветовала соблюдать температурный режим и пить больше воды.
«Сегодня на полках аптек можно увидеть большое количество средств, которые производители позиционируют как защиту от вирусных инфекций. Их выпускают в различных формах: мази, спреи, таблетки для рассасывания, капли. У части средств эффект объясняют формированием защитной пленки на слизистой полости носа, другие применяются как иммуностимуляторы. Однако качественных плацебоконтролируемых исследований, которые четко показывают эффективность какого-либо местного средства, защищающего от простуды, нет. Кроме того, часто встает вопрос о безопасности применения этих средств», — рассказывает врач СберЗдоровья журналисту агентства.
Специалист отметила, что в случае заражения простудой слизистая оболочка носа имеет собственные средства защиты. Естественный способ самоочищения носа, то есть, насморк — один из способов устранения возбудителей инфекции. И если принимать лекарства, они, наоборот, будут мешать естественному очищению носовой области, отметила врач Есикова. Также есть риск появления аллергических реакций.
Для защиты слизистой врач посоветовала соблюдать благоприятные условия в помещении или на улице. Это уровень влажности в 45-60%, а также температурный режим — 18-22 градусов тепла. Необходимо также соблюдать питьевой режим — употреблять не менее полутора литров воды в день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.