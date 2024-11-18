Врач рассказала, как бороться с насморком в сезон ОРВИ

Врач Есикова: насморк не следует лечить средствами из аптеки

18 ноября 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

ЛОР посоветовала избегать средства для лечения насморка, так как они могут только повредить Фото: Стас Этвеш © URA.RU В период распространения ОРВИ лучше воздержаться от использования различных местных средств для лечения насморка и профилактики заболевания в целом. Такой совет в разговоре с корреспондентом URA.RU дала врач отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова. Взамен она посоветовала соблюдать температурный режим и пить больше воды. «Сегодня на полках аптек можно увидеть большое количество средств, которые производители позиционируют как защиту от вирусных инфекций. Их выпускают в различных формах: мази, спреи, таблетки для рассасывания, капли. У части средств эффект объясняют формированием защитной пленки на слизистой полости носа, другие применяются как иммуностимуляторы. Однако качественных плацебоконтролируемых исследований, которые четко показывают эффективность какого-либо местного средства, защищающего от простуды, нет. Кроме того, часто встает вопрос о безопасности применения этих средств», — рассказывает врач СберЗдоровья журналисту агентства. Специалист отметила, что в случае заражения простудой слизистая оболочка носа имеет собственные средства защиты. Естественный способ самоочищения носа, то есть, насморк — один из способов устранения возбудителей инфекции. И если принимать лекарства, они, наоборот, будут мешать естественному очищению носовой области, отметила врач Есикова. Также есть риск появления аллергических реакций. Для защиты слизистой врач посоветовала соблюдать благоприятные условия в помещении или на улице. Это уровень влажности в 45-60%, а также температурный режим — 18-22 градусов тепла. Необходимо также соблюдать питьевой режим — употреблять не менее полутора литров воды в день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период распространения ОРВИ лучше воздержаться от использования различных местных средств для лечения насморка и профилактики заболевания в целом. Такой совет в разговоре с корреспондентом URA.RU дала врач отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова. Взамен она посоветовала соблюдать температурный режим и пить больше воды. «Сегодня на полках аптек можно увидеть большое количество средств, которые производители позиционируют как защиту от вирусных инфекций. Их выпускают в различных формах: мази, спреи, таблетки для рассасывания, капли. У части средств эффект объясняют формированием защитной пленки на слизистой полости носа, другие применяются как иммуностимуляторы. Однако качественных плацебоконтролируемых исследований, которые четко показывают эффективность какого-либо местного средства, защищающего от простуды, нет. Кроме того, часто встает вопрос о безопасности применения этих средств», — рассказывает врач СберЗдоровья журналисту агентства. Специалист отметила, что в случае заражения простудой слизистая оболочка носа имеет собственные средства защиты. Естественный способ самоочищения носа, то есть, насморк — один из способов устранения возбудителей инфекции. И если принимать лекарства, они, наоборот, будут мешать естественному очищению носовой области, отметила врач Есикова. Также есть риск появления аллергических реакций. Для защиты слизистой врач посоветовала соблюдать благоприятные условия в помещении или на улице. Это уровень влажности в 45-60%, а также температурный режим — 18-22 градусов тепла. Необходимо также соблюдать питьевой режим — употреблять не менее полутора литров воды в день.