Следователи назвали причину пожара, в котором погибла пермячка со своими питомцами

По предварительным данным, пожар в доме по улице Уральской в Перми, который унес жизни местной жительницы и двух ее питомцев, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермском краю.
«В ходе тушения пожара в одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного по улице Уральской в Перми, обнаружено тело женщины 1967 года рождения. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», — написано в telegram-канале ведомства.
Днем ранее в результате инцидента погибли пермячка, ее пес и кот. На пожаре были спасены 12 человек, в том числе — четверо детей.
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