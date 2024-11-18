Следователи назвали причину пожара, в котором погибла пермячка со своими питомцами

Следком устроил проверку после гибели женщины с питомцами на пожаре в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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В СКР назвали предварительную причину происшествия
В СКР назвали предварительную причину происшествия Фото:

По предварительным данным, пожар в доме по улице Уральской в Перми, который унес жизни местной жительницы и двух ее питомцев, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермском краю.

«В ходе тушения пожара в одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного по улице Уральской в Перми, обнаружено тело женщины 1967 года рождения. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», — написано в telegram-канале ведомства.

Днем ранее в результате инцидента погибли пермячка, ее пес и кот. На пожаре были спасены 12 человек, в том числе — четверо детей.

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По предварительным данным, пожар в доме по улице Уральской в Перми, который унес жизни местной жительницы и двух ее питомцев, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермском краю. «В ходе тушения пожара в одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного по улице Уральской в Перми, обнаружено тело женщины 1967 года рождения. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», — написано в telegram-канале ведомства. Днем ранее в результате инцидента погибли пермячка, ее пес и кот. На пожаре были спасены 12 человек, в том числе — четверо детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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