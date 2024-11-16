Пермячка, ее пес и кот погибли в пожаре. Возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома по улице Уральская. Об сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«В Перми на улице Уральская загорелась мебель в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Из горящего помещения газодымозащитникам МЧС России удалось спасти двух человек. Одного мужчину спасли по трехколенной лестнице, другого вынесли и передали медикам. Пострадавший мужчина госпитализирован. Еще 10 человек, в том числе четверо детей, спасены из задымленного подъезда с помощью спасустройств», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что на пожаре погибли женщина, собака и кошка. Пожар на площади в 10 квадратных метров ликвидирован 14 специалистами и тремя единицами техники. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.
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