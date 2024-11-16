16 ноября 2024

На пожаре в Перми погибла женщина и ее домашние животные. Видео

Огнеборцы МЧС спасли на пожаре в Перми 12 человек, в том числе 4 детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Огнеборцы спасли на пожаре 12 человек, в том числе 4 детей (архивное фото)
Огнеборцы спасли на пожаре 12 человек, в том числе 4 детей (архивное фото) Фото:

Пермячка, ее пес и кот погибли в пожаре. Возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома по улице Уральская. Об сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В Перми на улице Уральская загорелась мебель в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Из горящего помещения газодымозащитникам МЧС России удалось спасти двух человек. Одного мужчину спасли по трехколенной лестнице, другого вынесли и передали медикам. Пострадавший мужчина госпитализирован. Еще 10 человек, в том числе четверо детей, спасены из задымленного подъезда с помощью спасустройств», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на пожаре погибли женщина, собака и кошка. Пожар на площади в 10 квадратных метров ликвидирован 14 специалистами и тремя единицами техники. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.

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Пермячка, ее пес и кот погибли в пожаре. Возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома по улице Уральская. Об сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «В Перми на улице Уральская загорелась мебель в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Из горящего помещения газодымозащитникам МЧС России удалось спасти двух человек. Одного мужчину спасли по трехколенной лестнице, другого вынесли и передали медикам. Пострадавший мужчина госпитализирован. Еще 10 человек, в том числе четверо детей, спасены из задымленного подъезда с помощью спасустройств», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что на пожаре погибли женщина, собака и кошка. Пожар на площади в 10 квадратных метров ликвидирован 14 специалистами и тремя единицами техники. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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