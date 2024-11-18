Россиянам объяснили, как продлить новогодние праздники

Эксперт HeadHunter: новогодние выходные можно продлить за счет отпуска

19 ноября 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Продлить выходные можно до 15 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Продлить выходные можно до 15 дней, взяв отпуск сразу после новогодних каникул. Об этом сообщает эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова. «С учетом переноса выходных дней в 2025 году „новогодние каникулы“ для работников продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 дней», — сказала Владимирова, ее слова передает РИА Новости. По ее словам речь и дет о период с 29 декабря по 12 января включительно. Эксперт заявила, что в этом случае потратится всего два дня отпуска. Несмотря на возможность продления отпуска, Ольга Владимирова предостерегла, что такое решение может быть невыгодным с точки зрения отпускных выплат, учитывая, что в январе следующего года всего 17 рабочих дней. Таким образом, работникам следует взвешивать все «за» и «против» перед принятием решения о продлении своего новогоднего отпуска. В правительстве пообещали подумать над идеей о продлении новогодних каникул. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что есть предложение сделать рабочую субботу 28 декабря выходным днем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Продлить выходные можно до 15 дней, взяв отпуск сразу после новогодних каникул. Об этом сообщает эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова. «С учетом переноса выходных дней в 2025 году „новогодние каникулы“ для работников продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 дней», — сказала Владимирова, ее слова передает РИА Новости. По ее словам речь и дет о период с 29 декабря по 12 января включительно. Эксперт заявила, что в этом случае потратится всего два дня отпуска. Несмотря на возможность продления отпуска, Ольга Владимирова предостерегла, что такое решение может быть невыгодным с точки зрения отпускных выплат, учитывая, что в январе следующего года всего 17 рабочих дней. Таким образом, работникам следует взвешивать все «за» и «против» перед принятием решения о продлении своего новогоднего отпуска. В правительстве пообещали подумать над идеей о продлении новогодних каникул. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что есть предложение сделать рабочую субботу 28 декабря выходным днем.