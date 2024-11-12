В правительстве пообещали подумать над идеей о продлении новогодних каникул

В правительстве рассмотрят предложение сделать рабочую субботу 28 декабря выходным днем. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Предложение сделать 28 декабря выходным днем будет рассмотрено», — передает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Григоренко. Если идею поддержат, то россияне будут отдыхать на Новый год 12 дней.
С инициативой добавить еще один выходной день перед праздниками выступил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов. Он предложил отменить шестидневную рабочую неделю, сделав 28 декабря выходным, передает RT. При этом, как отмечает депутат Госдумы Светлана Бессараб, субботу 28 декабря сделали рабочей как раз потому, что понедельник 30 декабря объявлен выходным. По такому сценарию россияне будут отдыхать на Новый год 11 дней без перерыва, пишет «Царьград».
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