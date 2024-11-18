В Абхазии подтвердили готовность Бжании уйти в отставку

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке. Об этом заявили в пресс-службе главы.
«Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке <…> Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия 19 ноября 2024 года рассматривает заявление об отставке Президента Республики Абхазия Бжания А.Г.», —
Исполняющим обязанности становится вице-президент Гунба Б.З. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.