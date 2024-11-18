18 ноября 2024

В Абхазии подтвердили готовность Бжании уйти в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Бжания официально ушел в отставку Фото:

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке. Об этом заявили в пресс-службе главы.

«Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке <…> Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия 19 ноября 2024 года рассматривает заявление об отставке Президента Республики Абхазия Бжания А.Г.», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности становится вице-президент Гунба Б.З. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке. Об этом заявили в пресс-службе главы. «Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке <…> Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия 19 ноября 2024 года рассматривает заявление об отставке Президента Республики Абхазия Бжания А.Г.», — говорится в сообщении. Исполняющим обязанности становится вице-президент Гунба Б.З. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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