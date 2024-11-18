В Абхазии подтвердили готовность Бжании уйти в отставку

19 ноября 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Бжания официально ушел в отставку Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке. Об этом заявили в пресс-службе главы. «Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке <…> Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия 19 ноября 2024 года рассматривает заявление об отставке Президента Республики Абхазия Бжания А.Г.», — говорится в сообщении. Исполняющим обязанности становится вице-президент Гунба Б.З. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке. Об этом заявили в пресс-службе главы. «Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке <…> Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия 19 ноября 2024 года рассматривает заявление об отставке Президента Республики Абхазия Бжания А.Г.», — говорится в сообщении. Исполняющим обязанности становится вице-президент Гунба Б.З. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента