В Сургуте (ХМАО) сотрудники Госавтоинспекции нашли и привлекли к ответственности водителя, который устроил дрифт на оживленной дороге. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО.
«В Сургуте госавтоинспекторы привлекли к ответственности владельца автомобиля, устроившего дрифт на Нефтеюганском шоссе. Сотрудники полиции выявили несколько видеозаписей, на которых оказались зафиксированы грубые нарушения Правил дорожного движения, совершённые водителем автомобиля „Лада Гранта“, — рассказали в telegram-канале полиции Югры.
Владельцем автомобиля оказался 26-летний местный житель, которого до этого привлекали за нарушения ПДД 30 раз за год. Из них 21 штраф за нарушение скорости. На водителя-дрифтера составили три административных протокола.
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