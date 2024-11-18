18 ноября 2024

В ХМАО привлекли к ответственности водителя устроившего дрифт на шоссе

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Водителя устроившего дрифт на шоссе в Сургуте привлекли к ответственности полицейские
Водителя устроившего дрифт на шоссе в Сургуте привлекли к ответственности полицейские Фото:

В Сургуте (ХМАО) сотрудники Госавтоинспекции нашли и привлекли к ответственности водителя, который устроил дрифт на оживленной дороге. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО. 

«В Сургуте госавтоинспекторы привлекли к ответственности владельца автомобиля, устроившего дрифт на Нефтеюганском шоссе. Сотрудники полиции выявили несколько видеозаписей, на которых оказались зафиксированы грубые нарушения Правил дорожного движения, совершённые водителем автомобиля „Лада Гранта“, — рассказали в telegram-канале полиции Югры.

Владельцем автомобиля оказался 26-летний местный житель, которого до этого привлекали за нарушения ПДД 30 раз за год. Из них 21 штраф за нарушение скорости. На водителя-дрифтера составили три административных протокола.

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В Сургуте (ХМАО) сотрудники Госавтоинспекции нашли и привлекли к ответственности водителя, который устроил дрифт на оживленной дороге. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО.  «В Сургуте госавтоинспекторы привлекли к ответственности владельца автомобиля, устроившего дрифт на Нефтеюганском шоссе. Сотрудники полиции выявили несколько видеозаписей, на которых оказались зафиксированы грубые нарушения Правил дорожного движения, совершённые водителем автомобиля „Лада Гранта“, — рассказали в telegram-канале полиции Югры. Владельцем автомобиля оказался 26-летний местный житель, которого до этого привлекали за нарушения ПДД 30 раз за год. Из них 21 штраф за нарушение скорости. На водителя-дрифтера составили три административных протокола.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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