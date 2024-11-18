18 ноября 2024

Коммунисты ХМАО начали подготовку к выборам, вербуя недовольных местными властями

Поссорившиеся с мэриями ХМАО общественники массово вступают в КПРФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Прежде нейтральные общественники ХМАО после конфликта с мэриями вступают в компартию
Прежде нейтральные общественники ХМАО после конфликта с мэриями вступают в компартию Фото:

Недовольные решением мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова разогнать городской совет по ЖКХ общественники массово вступили в компартию. Об этом URA.RU рассказал председатель совета Альберт Шипилов.

«Все восемь членов общественного совета по ЖКХ Пыть-Яха получили партбилеты КПРФ. Я долго оставался беспартийным, хотя меня в свое время звали и в „Единую Россию“, и в другие партии. Но после решения главы города о прекращении деятельности совета мы коллективно решили примкнуть к коммунистам», — отметил Шипилов.

Коммунисты в Пыть-Яхе и без новых участников доставляли немало проблем местным властям. Именно члены КПРФ громче всех возмущались из-за передела СНТ «Подлесное» (когда балки в одночасье «превратились» в ИЖС по документам, по сути оставшись балками), забастовку водителей автобусов и другие скандалы. В администрации города уточнили, что всему совету по ЖКХ было предложено перейти в новый большой общественный совет. «В полном составе, но по их желанию, разумеется», — заверили в мэрии.

Однако Шипилов, узнав об этом, заявил, что все равно будет настаивать на возвращении предыдущего совета и своего статуса председателя, несмотря на то, что в новом совете он получил пост зампреда. «Мы уже не верим мэрии и будем продолжать писать — письмо губернатору уже направили, теперь на очереди письмо президенту», — пояснил общественник.

Кроме Пыть-Яха, красные партбилеты получили и активисты в Лангепасе после шумной истории с недостроенной дорогой в микрорайоне, где живут многодетные. Источники URA.RU в политтусовке округа отмечают, что на переход прежде нейтральных общественников в оппозицию тоже повлияли напряженные отношениями с местными властями. В Югре начинается подготовка к новому электоральному циклу, и таким образом компартия повышает шансы получить больше мандатов в муниципальных думах на выборах 2025 и 2026 года. 

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Недовольные решением мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова разогнать городской совет по ЖКХ общественники массово вступили в компартию. Об этом URA.RU рассказал председатель совета Альберт Шипилов. «Все восемь членов общественного совета по ЖКХ Пыть-Яха получили партбилеты КПРФ. Я долго оставался беспартийным, хотя меня в свое время звали и в „Единую Россию“, и в другие партии. Но после решения главы города о прекращении деятельности совета мы коллективно решили примкнуть к коммунистам», — отметил Шипилов. Коммунисты в Пыть-Яхе и без новых участников доставляли немало проблем местным властям. Именно члены КПРФ громче всех возмущались из-за передела СНТ «Подлесное» (когда балки в одночасье «превратились» в ИЖС по документам, по сути оставшись балками), забастовку водителей автобусов и другие скандалы. В администрации города уточнили, что всему совету по ЖКХ было предложено перейти в новый большой общественный совет. «В полном составе, но по их желанию, разумеется», — заверили в мэрии. Однако Шипилов, узнав об этом, заявил, что все равно будет настаивать на возвращении предыдущего совета и своего статуса председателя, несмотря на то, что в новом совете он получил пост зампреда. «Мы уже не верим мэрии и будем продолжать писать — письмо губернатору уже направили, теперь на очереди письмо президенту», — пояснил общественник. Кроме Пыть-Яха, красные партбилеты получили и активисты в Лангепасе после шумной истории с недостроенной дорогой в микрорайоне, где живут многодетные. Источники URA.RU в политтусовке округа отмечают, что на переход прежде нейтральных общественников в оппозицию тоже повлияли напряженные отношениями с местными властями. В Югре начинается подготовка к новому электоральному циклу, и таким образом компартия повышает шансы получить больше мандатов в муниципальных думах на выборах 2025 и 2026 года. 
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