Марочко: в Купянске начались полноценные городские бои

ВС РФ расширили зону контроля в Купянске
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ВС РФ вытесняют ВСУ в Харьковской области
ВС РФ вытесняют ВСУ в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные укрепили свои позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Невзирая на мощные контратаки и огневые налеты украинских боевиков, вооруженным формированиям Украины не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта», — заявил Марочко ТАСС. Он уточнил, что в данном районе развернулись городские бои, в ходе которых происходит систематическое вытеснение украинских боевых формирований с оборонительных позиций.

По словам Марочко, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Он добавил, что расстояние между позициями противоборствующих сторон в некоторых местах составляет всего около 10 метров, что свидетельствует о жестокости и напряженности конфликта.

Ранее российские вооруженные силы, используя элемент неожиданности, провели новую атаку и взяли под контроль часть территории Купянска. Два года назад данный город уже находился под управлением России, и сейчас российские войска снова подступили к его пределам.

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Российские военные укрепили свои позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Невзирая на мощные контратаки и огневые налеты украинских боевиков, вооруженным формированиям Украины не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта», — заявил Марочко ТАСС. Он уточнил, что в данном районе развернулись городские бои, в ходе которых происходит систематическое вытеснение украинских боевых формирований с оборонительных позиций. По словам Марочко, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Он добавил, что расстояние между позициями противоборствующих сторон в некоторых местах составляет всего около 10 метров, что свидетельствует о жестокости и напряженности конфликта. Ранее российские вооруженные силы, используя элемент неожиданности, провели новую атаку и взяли под контроль часть территории Купянска. Два года назад данный город уже находился под управлением России, и сейчас российские войска снова подступили к его пределам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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