Российские военные укрепили свои позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Невзирая на мощные контратаки и огневые налеты украинских боевиков, вооруженным формированиям Украины не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта», — заявил Марочко ТАСС. Он уточнил, что в данном районе развернулись городские бои, в ходе которых происходит систематическое вытеснение украинских боевых формирований с оборонительных позиций.
По словам Марочко, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Он добавил, что расстояние между позициями противоборствующих сторон в некоторых местах составляет всего около 10 метров, что свидетельствует о жестокости и напряженности конфликта.
Ранее российские вооруженные силы, используя элемент неожиданности, провели новую атаку и взяли под контроль часть территории Купянска. Два года назад данный город уже находился под управлением России, и сейчас российские войска снова подступили к его пределам.
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