Крупная группировка ВСУ рискует попасть в окружение под Купянском

В районе Купянска Харьковской области значительная группа ВСУ может оказаться в окружении в результате наступательных действий российских войск. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», — передает слова Ганчева ТАСС. Он добавил, что наступление российских войск в районе Купянска продолжается. Российские военные закрепляются на окраинах города и продвигаются на северо-восток и юго-восток, заключил Ганчев.
Украинские военные уже начали вывод своих сил из Купянска, как сообщает военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что российские войска продолжают продвигаться и захватили 23 объекта ВСУ в окрестностях города. Российская армия организовала засаду на украинские силы, расположенные всего в полутора километрах от Купянска, передает «Ридус».
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