Крупная группировка ВСУ рискует попасть в окружение под Купянском

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ВСУ могут оказаться в полукотле, заявил Ганчев
ВСУ могут оказаться в полукотле, заявил Ганчев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Купянска Харьковской области значительная группа ВСУ может оказаться в окружении в результате наступательных действий российских войск. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. 

«Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», — передает слова Ганчева ТАСС. Он добавил, что наступление российских войск в районе Купянска продолжается. Российские военные закрепляются на окраинах города и продвигаются на северо-восток и юго-восток, заключил Ганчев.

Украинские военные уже начали вывод своих сил из Купянска, как сообщает военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что российские войска продолжают продвигаться и захватили 23 объекта ВСУ в окрестностях города. Российская армия организовала засаду на украинские силы, расположенные всего в полутора километрах от Купянска, передает «Ридус».

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В районе Купянска Харьковской области значительная группа ВСУ может оказаться в окружении в результате наступательных действий российских войск. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.  «Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», — передает слова Ганчева ТАСС. Он добавил, что наступление российских войск в районе Купянска продолжается. Российские военные закрепляются на окраинах города и продвигаются на северо-восток и юго-восток, заключил Ганчев. Украинские военные уже начали вывод своих сил из Купянска, как сообщает военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что российские войска продолжают продвигаться и захватили 23 объекта ВСУ в окрестностях города. Российская армия организовала засаду на украинские силы, расположенные всего в полутора километрах от Купянска, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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