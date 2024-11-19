Китайские банки блокируют счета компаний из РФ, попавших под санкции

Крупные китайские банки, такие как Chouzhou Commercial и Bank of China, начали включать в черные списки юридические адреса, совпадающие с адресами санкционированных компаний. Это привело к ограничениям для бизнеса, не подпадающего под санкции, сообщает юрист практики сопровождения международных проектов CLS Анна Долгова.
«Мы столкнулись с тем, что один из крупнейших китайских банков внес адреса, на которые зарегистрированы санкционные компании, в черный список, что повлекло за собой ограничение использования счетов для [неподсанкционных] компаний, зарегистрированных по тому же адресу», — отметила Долгова в разговоре с РБК.
По словам гендиректора юридической компании «Синорусс» Сураны Раднаевой, дополнительные проверки, которые вводятся банком Bank of Chine, включают не только адреса компаний, но и их названия, виды деятельности и даже данные о генеральных директорах. При этом на время такой проверки использовать счет нельзя.
Финансовые учреждения сталкиваются с необходимостью ведения постоянного контроля за обширным массивом данных, включая информацию о клиентах по программе KYC («Знай своего клиента»). Эта информация охватывает, в частности, адреса регистрации клиентов. Важность такого мониторинга подчеркивается тем, что при совпадении любого из банковских реквизитов клиента с данными лиц, находящихся под санкциями, банку необходимо незамедлительно принять меры. Игнорирование этого обстоятельства может привести к серьезным последствиям для финансового учреждения.
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