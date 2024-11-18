Крупный курганский фермер не поставил коров на федеральный учет

В Курганской области крестьянско-фермерское хозяйство, где содержится более 700 голов крупного рогатого скота, не зарегистрировало коров в компоненте «Хорриот» ФГИС «Ветис». Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Выявлено нарушение в КФХ Кантаева Р.Х., у которого содержится 703 головы крупного рогатого скота. Однако внесено в „Хорриот“ лишь 589 голов КРС, что составляет 83,8% от общей численности скота. Фермеру направлено предостережение с требованием принять меры по 100% маркировке и учету сельскохозяйственных животных в хозяйстве», — указано в сообщении ведомства.
В регионе выдано 35 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Всего по данным на 15 ноября 2024 года в компоненте «Хорриот» ФГИС «Ветис» зарегистрировано около 300 тысяч сельскохозяйственных животных Курганской области. Среди них почти 118 тысяч голов крупного рогатого скота, около 75 тысяч свиней, чуть больше 94 тысяч коз и овец и 9 тысяч лошадей.
Маркирование и учет животных проводят для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. Непредоставление владельцами для учета и маркирования своих сельскохозяйственных животных является нарушением ветеринарного законодательства.
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