18 ноября 2024

Крупный курганский фермер не поставил коров на федеральный учет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россельхознадзор направил фермеру предостережение
Россельхознадзор направил фермеру предостережение Фото:

В Курганской области крестьянско-фермерское хозяйство, где содержится более 700 голов крупного рогатого скота, не зарегистрировало коров в компоненте «Хорриот» ФГИС «Ветис». Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Выявлено нарушение в КФХ Кантаева Р.Х., у которого содержится 703 головы крупного рогатого скота. Однако внесено в „Хорриот“ лишь 589 голов КРС, что составляет 83,8% от общей численности скота. Фермеру направлено предостережение с требованием принять меры по 100% маркировке и учету сельскохозяйственных животных в хозяйстве», — указано в сообщении ведомства.

В регионе выдано 35 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Всего по данным на 15 ноября 2024 года в компоненте «Хорриот» ФГИС «Ветис» зарегистрировано около 300 тысяч сельскохозяйственных животных Курганской области. Среди них почти 118 тысяч голов крупного рогатого скота, около 75 тысяч свиней, чуть больше 94 тысяч коз и овец и 9 тысяч лошадей.

Маркирование и учет животных проводят для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. Непредоставление владельцами для учета и маркирования своих сельскохозяйственных животных является нарушением ветеринарного законодательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области крестьянско-фермерское хозяйство, где содержится более 700 голов крупного рогатого скота, не зарегистрировало коров в компоненте «Хорриот» ФГИС «Ветис». Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Выявлено нарушение в КФХ Кантаева Р.Х., у которого содержится 703 головы крупного рогатого скота. Однако внесено в „Хорриот“ лишь 589 голов КРС, что составляет 83,8% от общей численности скота. Фермеру направлено предостережение с требованием принять меры по 100% маркировке и учету сельскохозяйственных животных в хозяйстве», — указано в сообщении ведомства. В регионе выдано 35 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Всего по данным на 15 ноября 2024 года в компоненте «Хорриот» ФГИС «Ветис» зарегистрировано около 300 тысяч сельскохозяйственных животных Курганской области. Среди них почти 118 тысяч голов крупного рогатого скота, около 75 тысяч свиней, чуть больше 94 тысяч коз и овец и 9 тысяч лошадей. Маркирование и учет животных проводят для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. Непредоставление владельцами для учета и маркирования своих сельскохозяйственных животных является нарушением ветеринарного законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...