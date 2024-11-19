«Домодедово» с декабря начнет собирать биометрию с прилетающих в РФ иностранцев

Московский аэропорт «Домодедово» объявил о готовности к запуску пилотного проекта по сбору биометрических данных иностранцев, он начнется 1 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе авиагавани. Это стало возможным после утверждения Кабмином России эксперимента, который продлится до 30 июня 2026 года.
«Аэропорт Домодедово полностью готов для запуска пилотного проекта Минцифры по сбору биометрических данных иностранных граждан», — рассказали представители ведомства. Их слова передает РИА Новости.
Сбор биометрических данных будет происходить до момента пересечения государственной границы России. В настоящее время иностранным гражданам необходимо иметь при себе паспорт и визу, так как пограничные службы продолжают работать в обычном режиме до официального начала сбора данных.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2024 году было принято 13 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией и совершенствованием миграционной политики. Эти законы включают штрафы для юридических лиц за подделку документов для незаконной миграции, режим высылки мигрантов, ужесточение требований к иностранным гражданам, а также меры против фиктивных браков и усыновлений.
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