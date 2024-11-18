18 ноября 2024

В массовом ДТП на улице Уинской в Перми пострадал водитель

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту автоаварии с четырьмя автомобилями на улице Уинской в Перми проводится проверка
По факту автоаварии с четырьмя автомобилями на улице Уинской в Перми проводится проверка Фото:

После массового ДТП на улице Уинской в Перми госпитализировали одного из водителей. Об этом URA.RU сообщили в Управлении МВД по Перми.

«В результате ДТП водителя Lada Granta 2005 года рождения доставили в больницу. По факту автоаварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Автоавария на улице Уинской произошла 18 ноября около 16:47. По предварительным данным, водитель отечественного авто двигался от Восточного обхода в сторону улицы Грибоедова. Он не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Dokker, которым управлял водитель 1967 года рождения. Затем Renault отбросило на Volkswagen Polo, за рулем которого был водитель 2002 года рождения, и на Skoda Yeti под управлением водителя 1982 года рождения.

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После массового ДТП на улице Уинской в Перми госпитализировали одного из водителей. Об этом URA.RU сообщили в Управлении МВД по Перми. «В результате ДТП водителя Lada Granta 2005 года рождения доставили в больницу. По факту автоаварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Автоавария на улице Уинской произошла 18 ноября около 16:47. По предварительным данным, водитель отечественного авто двигался от Восточного обхода в сторону улицы Грибоедова. Он не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Dokker, которым управлял водитель 1967 года рождения. Затем Renault отбросило на Volkswagen Polo, за рулем которого был водитель 2002 года рождения, и на Skoda Yeti под управлением водителя 1982 года рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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