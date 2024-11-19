Власти Перми выделят десятки миллионов на борьбу с борщевиком и жуком-полиграфом

В Перми на борьбу с борщевиком и жуком-полиграфом планируется потратить 70 млн рублей. Средства предусмотрят в городском бюджете на 2025-2027 годы, рассказал глава Перми Эдуард Соснин на заседании пермской гордумы.
«В сфере экологии увеличиваем финансирование на уничтожение борщевика Сосновского и жука-полиграфа. 47 и 23 млн рублей соответственно», — сообщил Соснин.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае муниципалитеты не смогли израсходовать больше 100 млн рублей, выделенных им из краевого бюджета на борьбу с борщевиком. Исполнение региональной госпрограммы, призванной сократить площади распространения сорной травы, составило на 1 июля ноль процентов.
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