В Пермь заходит бренд итальянской одежды Cuvee

Одежда бренда отличается концептуальным минимализмом и конструктивизмом
Бренд итальянской одежды Cuvee планирует открыть магазин в Перми. Отдел появится в ТРК «Семья» на месте магазина Liu Jo.
«В Перми откроется первый магазин бренда женской одежды Cuvee. Он дополнит набор брендов сегмента „средний“ и „средний плюс“, которые мы собрали в первой очереди ТРК „Семья“», — рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.
Бренд одежды Cuvee был основан в 2017 году молодыми студентами миланского Института Моды и Дизайна Marangoni. Одежда бренда отличается концептуальным минимализмом и конструктивизмом. С 2021 года часть вещей производят в России.
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