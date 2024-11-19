В Пермь заходит бренд итальянской одежды Cuvee

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Одежда бренда отличается концептуальным минимализмом и конструктивизмом
Одежда бренда отличается концептуальным минимализмом и конструктивизмом Фото:

Бренд итальянской одежды Cuvee планирует открыть магазин в Перми. Отдел появится в ТРК «Семья» на месте магазина Liu Jo.

«В Перми откроется первый магазин бренда женской одежды Cuvee. Он дополнит набор брендов сегмента „средний“ и „средний плюс“, которые мы собрали в первой очереди ТРК „Семья“», — рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.

Бренд одежды Cuvee был основан в 2017 году молодыми студентами миланского Института Моды и Дизайна Marangoni. Одежда бренда отличается концептуальным минимализмом и конструктивизмом. С 2021 года часть вещей производят в России.

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Бренд итальянской одежды Cuvee планирует открыть магазин в Перми. Отдел появится в ТРК «Семья» на месте магазина Liu Jo. «В Перми откроется первый магазин бренда женской одежды Cuvee. Он дополнит набор брендов сегмента „средний“ и „средний плюс“, которые мы собрали в первой очереди ТРК „Семья“», — рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова. Бренд одежды Cuvee был основан в 2017 году молодыми студентами миланского Института Моды и Дизайна Marangoni. Одежда бренда отличается концептуальным минимализмом и конструктивизмом. С 2021 года часть вещей производят в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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