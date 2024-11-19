Набиуллина объяснила условие для снижения ключевой ставки

Центральный банк планирует начать снижение ключевой процентной ставки в следующем году, если не произойдет дополнительных экономических шоков. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
«Снижение ключевой ставки ЦБ начнется в следующем году, если не будет дополнительных шоков», — заявила глава ЦБ. Она добавила, что в экономической структуре России наблюдаются значительные изменения, что подтверждается ростом инвестиций, который за последние три года составил более 25%.
По словам Набиуллиной, ЦБ прогнозирует снижение темпов кредитования, что должно привести к замедлению инфляции. В последние три месяца объем выданных компаниям кредитов составлял около 1,6 триллиона рублей ежемесячно.
Ранее депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Анатолий Аксаков заявил «Парламентской газете», что ЦБ принял решение о повышении ключевой процентной ставки с целью сдерживания темпов инфляции, и предположил, что дополнительное ужесточение монетарной политики может не потребоваться, передает 360.ru. По словам Аксакова, с началом второго квартала следующего года возможно начало снижения ставки.
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