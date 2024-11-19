Пермский банк «Урал ФД» объявил о ребрендинге и синергии с «ЭР-Телеком»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом.ру теперь и банк
Дом.ру теперь и банк Фото:

Пермский банк «Урал ФД» и его розничный бренд «Клюква» будут объединены одним названием «Дом.ру». Ребрендинг происходит благодаря синергии финансовой компании с холдингом «ЭР-Телеком», сообщили банкиры.

«Стартовала масштабная кампания по смене позиционирования и фирменного стиля крупнейшего пермского банка „Урал ФД“ (розничный бренд „Клюква“). Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь будут обслуживаться под новым финансовым брендом „Дом.ру“. Основой трансформации станет синергия с холдингом „ЭР-Телеком“, работающим под этим брендом», — говорится на сайте банка.

В ноябре банковские продукты «Урал ФД» начнут рекламироваться под новым брендом. Начнут меняться вывески офисов, сайт, мобильные приложения. При этом официальное название банка АО КБ «Урал ФД» и его реквизиты не меняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский банк «Урал ФД» и его розничный бренд «Клюква» будут объединены одним названием «Дом.ру». Ребрендинг происходит благодаря синергии финансовой компании с холдингом «ЭР-Телеком», сообщили банкиры. «Стартовала масштабная кампания по смене позиционирования и фирменного стиля крупнейшего пермского банка „Урал ФД“ (розничный бренд „Клюква“). Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь будут обслуживаться под новым финансовым брендом „Дом.ру“. Основой трансформации станет синергия с холдингом „ЭР-Телеком“, работающим под этим брендом», — говорится на сайте банка. В ноябре банковские продукты «Урал ФД» начнут рекламироваться под новым брендом. Начнут меняться вывески офисов, сайт, мобильные приложения. При этом официальное название банка АО КБ «Урал ФД» и его реквизиты не меняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...