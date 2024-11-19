Пермский банк «Урал ФД» объявил о ребрендинге и синергии с «ЭР-Телеком»

Пермский банк «Урал ФД» и его розничный бренд «Клюква» будут объединены одним названием «Дом.ру». Ребрендинг происходит благодаря синергии финансовой компании с холдингом «ЭР-Телеком», сообщили банкиры.
«Стартовала масштабная кампания по смене позиционирования и фирменного стиля крупнейшего пермского банка „Урал ФД“ (розничный бренд „Клюква“). Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь будут обслуживаться под новым финансовым брендом „Дом.ру“. Основой трансформации станет синергия с холдингом „ЭР-Телеком“, работающим под этим брендом», — говорится на сайте банка.
В ноябре банковские продукты «Урал ФД» начнут рекламироваться под новым брендом. Начнут меняться вывески офисов, сайт, мобильные приложения. При этом официальное название банка АО КБ «Урал ФД» и его реквизиты не меняются.
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