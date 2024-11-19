Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева заявила, что будет продолжать свое творчество в стиле рок, хотя ей близка альтернативная музыка. Об этом она сообщила в телешоу «Это логично» на ТНТ.
«Моя душа и мое сердце всегда лежали к року и даже к альтернативе. А так я призываю вас послушать мой новый альбом, который называется „Под кожей“», — рассказала Савичева в эфире программы.
На телешоу ведущий Азамат Мусагалиев пошутил, что песни Савичевой исполняются в стиле «рокопопс». Его шутка вызвала громкий смех участников передачи.
Ранее Савичева приняла участие в программе Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». Певица призналась, что не смогла сдержать слез, вспоминая трогательные моменты свой жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!