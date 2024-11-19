19 ноября 2024

Савичева назвала новое направление, в котором будет петь свои песни. Видео

Юлия Савичева: моей душе близка альтернативная музыка
© Служба новостей «URA.RU»
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Савичева раскрыла свое любимое направление в музыке
Савичева раскрыла свое любимое направление в музыке Фото:

Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева заявила, что будет продолжать свое творчество в стиле рок, хотя ей близка альтернативная музыка. Об этом она сообщила в телешоу «Это логично» на ТНТ.

«Моя душа и мое сердце всегда лежали к року и даже к альтернативе. А так я призываю вас послушать мой новый альбом, который называется „Под кожей“», — рассказала Савичева в эфире программы.

На телешоу ведущий Азамат Мусагалиев пошутил, что песни Савичевой исполняются в стиле «рокопопс». Его шутка вызвала громкий смех участников передачи.

Ранее Савичева приняла участие в программе Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». Певица призналась, что не смогла сдержать слез, вспоминая трогательные моменты свой жизни. 

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Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева заявила, что будет продолжать свое творчество в стиле рок, хотя ей близка альтернативная музыка. Об этом она сообщила в телешоу «Это логично» на ТНТ. «Моя душа и мое сердце всегда лежали к року и даже к альтернативе. А так я призываю вас послушать мой новый альбом, который называется „Под кожей“», — рассказала Савичева в эфире программы. На телешоу ведущий Азамат Мусагалиев пошутил, что песни Савичевой исполняются в стиле «рокопопс». Его шутка вызвала громкий смех участников передачи. Ранее Савичева приняла участие в программе Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». Певица призналась, что не смогла сдержать слез, вспоминая трогательные моменты свой жизни. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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