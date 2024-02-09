Савичева расплакалась на шоу Малахова. Видео

10 февраля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Савичева вспомнила трогательные моменты жизни на шоу Малахова (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, призналась, что не смогла сдержать слез во время шоу Малахова «Привет, Андрей». Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале. «Десятого февраля покажут выпуск „Привет, Андрей“. Эфир получился очень душевный, я не смогла сдержать слез», — сообщила Савичева в посте. Савичева отметила, что в передаче Малахова пела и слушала душевные песни. Она приняла участие в разговоре гостей шоу и вспомнила свои трогательные моменты жизни. Ранее Савичева расплакалась на шоу «Музыкальная интуиция», на котором она была капитаном одной из команд. Савичеву до слез растрогало пение девушки, которую она выбрала для исполнения песни дуэтом в финале.

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, призналась, что не смогла сдержать слез во время шоу Малахова «Привет, Андрей». Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале. «Десятого февраля покажут выпуск „Привет, Андрей“. Эфир получился очень душевный, я не смогла сдержать слез», — сообщила Савичева в посте. Савичева отметила, что в передаче Малахова пела и слушала душевные песни. Она приняла участие в разговоре гостей шоу и вспомнила свои трогательные моменты жизни. Ранее Савичева расплакалась на шоу «Музыкальная интуиция», на котором она была капитаном одной из команд. Савичеву до слез растрогало пение девушки, которую она выбрала для исполнения песни дуэтом в финале.