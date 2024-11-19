Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области диверсионной группы иностранцев, включая известного «татуированного рейнджера». По его словам, эта группа состояла из профессиональных бойцов, планировавших диверсии на территории России.
«В конце октября в Брянской области была ликвидирована диверсионная группа, состоящая из иностранцев. Один из уничтоженных — татуированный „рейнджер“. Скорее всего именно он стал звездой интернета еще год назад, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Кадыров также добавил, что в результате операции он приобрел американский армейский пулемет М249, который принадлежал ликвидированным иностранцам. Этот факт глава Чечни описал как добавление к его «коллекции» благодаря «непрошеному гостю».
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