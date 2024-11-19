Кадыров сообщил о ликвидации «татуированного рейнджера» в Брянской области

20 ноября 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Кадыров сообщил, что в результате операции приобрел американский армейский пулемет М249 Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области диверсионной группы иностранцев, включая известного «татуированного рейнджера». По его словам, эта группа состояла из профессиональных бойцов, планировавших диверсии на территории России. «В конце октября в Брянской области была ликвидирована диверсионная группа, состоящая из иностранцев. Один из уничтоженных — татуированный „рейнджер“. Скорее всего именно он стал звездой интернета еще год назад, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров также добавил, что в результате операции он приобрел американский армейский пулемет М249, который принадлежал ликвидированным иностранцам. Этот факт глава Чечни описал как добавление к его «коллекции» благодаря «непрошеному гостю». Ранее сообщалось, что наемники Вооруженных сил Украины устраивали пытки над гражданским населением по указанию украинских командиров. Это происходило в районе Торецка в ДНР. Позже стало известно, что минимум двое таких наемников получили смертельные ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области диверсионной группы иностранцев, включая известного «татуированного рейнджера». По его словам, эта группа состояла из профессиональных бойцов, планировавших диверсии на территории России. «В конце октября в Брянской области была ликвидирована диверсионная группа, состоящая из иностранцев. Один из уничтоженных — татуированный „рейнджер“. Скорее всего именно он стал звездой интернета еще год назад, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров также добавил, что в результате операции он приобрел американский армейский пулемет М249, который принадлежал ликвидированным иностранцам. Этот факт глава Чечни описал как добавление к его «коллекции» благодаря «непрошеному гостю». Ранее сообщалось, что наемники Вооруженных сил Украины устраивали пытки над гражданским населением по указанию украинских командиров. Это происходило в районе Торецка в ДНР. Позже стало известно, что минимум двое таких наемников получили смертельные ранения.