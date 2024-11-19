19 ноября 2024

Кадыров сообщил о ликвидации «татуированного рейнджера» в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Кадыров сообщил, что в результате операции приобрел американский армейский пулемет М249 Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области диверсионной группы иностранцев, включая известного «татуированного рейнджера». По его словам, эта группа состояла из профессиональных бойцов, планировавших диверсии на территории России.

«В конце октября в Брянской области была ликвидирована диверсионная группа, состоящая из иностранцев. Один из уничтоженных — татуированный „рейнджер“. Скорее всего именно он стал звездой интернета еще год назад, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Кадыров также добавил, что в результате операции он приобрел американский армейский пулемет М249, который принадлежал ликвидированным иностранцам. Этот факт глава Чечни описал как добавление к его «коллекции» благодаря «непрошеному гостю».

Ранее сообщалось, что наемники Вооруженных сил Украины устраивали пытки над гражданским населением по указанию украинских командиров. Это происходило в районе Торецка в ДНР. Позже стало известно, что минимум двое таких наемников получили смертельные ранения.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области диверсионной группы иностранцев, включая известного «татуированного рейнджера». По его словам, эта группа состояла из профессиональных бойцов, планировавших диверсии на территории России. «В конце октября в Брянской области была ликвидирована диверсионная группа, состоящая из иностранцев. Один из уничтоженных — татуированный „рейнджер“. Скорее всего именно он стал звездой интернета еще год назад, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров также добавил, что в результате операции он приобрел американский армейский пулемет М249, который принадлежал ликвидированным иностранцам. Этот факт глава Чечни описал как добавление к его «коллекции» благодаря «непрошеному гостю». Ранее сообщалось, что наемники Вооруженных сил Украины устраивали пытки над гражданским населением по указанию украинских командиров. Это происходило в районе Торецка в ДНР. Позже стало известно, что минимум двое таких наемников получили смертельные ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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