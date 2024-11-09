«РВ»: украинские наемники поплатились жизнями за истребление мирного населения

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Командование ВСУ оставило раненых наемников на поле боя
Командование ВСУ оставило раненых наемников на поле боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники ВСУ пытали и издевались над гражданским населением и военнопленным по указанию украинских командиров в районе Торецка в ДНР. Впоследствии выяснилось, что минимум двое таких наемников получили смертельные ранения, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». 

«Наемники из третьих (испаноязычных, судя по акценту) стран издеваются над мирными жителями и пленными. Военные преступники поплатились жизнями за свои зверства: как минимум двое из них получили тяжелые ранения», — говорится в публикации. Там добавили, что командование отказало им в эвакуации, фактически оставив их погибать на поле боя.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Иностранные наемники ВСУ пытали и издевались над гражданским населением и военнопленным по указанию украинских командиров в районе Торецка в ДНР. Впоследствии выяснилось, что минимум двое таких наемников получили смертельные ранения, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».  «Наемники из третьих (испаноязычных, судя по акценту) стран издеваются над мирными жителями и пленными. Военные преступники поплатились жизнями за свои зверства: как минимум двое из них получили тяжелые ранения», — говорится в публикации. Там добавили, что командование отказало им в эвакуации, фактически оставив их погибать на поле боя. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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