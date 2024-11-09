«РВ»: украинские наемники поплатились жизнями за истребление мирного населения

Иностранные наемники ВСУ пытали и издевались над гражданским населением и военнопленным по указанию украинских командиров в районе Торецка в ДНР. Впоследствии выяснилось, что минимум двое таких наемников получили смертельные ранения, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Наемники из третьих (испаноязычных, судя по акценту) стран издеваются над мирными жителями и пленными. Военные преступники поплатились жизнями за свои зверства: как минимум двое из них получили тяжелые ранения», — говорится в публикации. Там добавили, что командование отказало им в эвакуации, фактически оставив их погибать на поле боя.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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