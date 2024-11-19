19 ноября 2024

В Пермском крае в ДТП с микроавтобусом погибло четыре человека

Жесткое ДТП произошло в Чернушинском округе
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП Фото:

Дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими произошло в Чернушинском округе Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«19 ноября около 23:50 часов по автодороге Чернушка-Тюш в направлении г. Чернушка двигался автомобиль „Nissan Serena“ под управлением 44-летнего водителя. По предварительной информации, на 4 км автодороги мужчина допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль „Sitrak“, водитель которого осуществлял замену колеса. Установлено, что знак аварийной остановки был выставлен, аварийная сигнализация включена», — сказано в сообщении.

В результате автоаварии погиб 24-летний водитель грузового автомобиля, а также водитель и два пассажира автомобиля «Nissan Serena» от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими произошло в Чернушинском округе Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. «19 ноября около 23:50 часов по автодороге Чернушка-Тюш в направлении г. Чернушка двигался автомобиль „Nissan Serena “ под управлением 44-летнего водителя. По предварительной информации, на 4 км автодороги мужчина допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль „Sitrak “, водитель которого осуществлял замену колеса. Установлено, что знак аварийной остановки был выставлен, аварийная сигнализация включена», — сказано в сообщении. В результате автоаварии погиб 24-летний водитель грузового автомобиля, а также водитель и два пассажира автомобиля «Nissan Serena» от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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