Синоптик раскрыл, где больше всего выпадет снега в Свердловской области

Больше всего снега 20 ноября выпадет в южных районах Свердловской области. Количество осадков за сутки составит 2-7 миллиметров. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Основные снегопады придутся на Южный Урал, поэтому в южных районах Свердловской области осадков больше, чем в северных. За фронтом на территорию области распространится более холодная воздушная масса», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, дневная температура воздуха будет варьироваться от -2 до -3 градусов. «Приземная температура при этом практически не изменится, разве что оттепели в дневное время станут более слабыми», — пояснил Пулин.
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