19 ноября 2024

Синоптик раскрыл, где больше всего выпадет снега в Свердловской области

Больше всего снега выпадет 20 ноября в южных районах Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество осадков за сутки составит 2-7 миллиметров Фото:

Больше всего снега 20 ноября выпадет в южных районах Свердловской области. Количество осадков за сутки составит 2-7 миллиметров. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Основные снегопады придутся на Южный Урал, поэтому в южных районах Свердловской области осадков больше, чем в северных. За фронтом на территорию области распространится более холодная воздушная масса», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, дневная температура воздуха будет варьироваться от -2 до -3 градусов. «Приземная температура при этом практически не изменится, разве что оттепели в дневное время станут более слабыми», — пояснил Пулин.

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Больше всего снега 20 ноября выпадет в южных районах Свердловской области. Количество осадков за сутки составит 2-7 миллиметров. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Основные снегопады придутся на Южный Урал, поэтому в южных районах Свердловской области осадков больше, чем в северных. За фронтом на территорию области распространится более холодная воздушная масса», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, дневная температура воздуха будет варьироваться от -2 до -3 градусов. «Приземная температура при этом практически не изменится, разве что оттепели в дневное время станут более слабыми», — пояснил Пулин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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