В Челябинскую область запретили ввоз 20 тонн лука

В Челябинскую область запретили ввоз 20 тонн репчатого лука с нарушениями в оформлении этикетки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, партия следовала из Казахстана.
«Общий вес проконтролированной продукции превысил 202 тонны. Однако при проведении досмотра подозрения вызвали 20 тонн репчатого лука: на этикетке была указана страна-импортер Кыргызстан. Машина с луком возвращена в Казахстан», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Перевозчика привлекли к ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Всего надзорное ведомство совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней проверило 17 партий. В числе ввозимого груза оказались также капуста, сухофрукты и тыквы.
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