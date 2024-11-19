19 ноября 2024

В Челябинскую область запретили ввоз 20 тонн лука

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Челябинской области лук вернули на территорию Казахстана
Из Челябинской области лук вернули на территорию Казахстана Фото:

В Челябинскую область запретили ввоз 20 тонн репчатого лука с нарушениями в оформлении этикетки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, партия следовала из Казахстана.

«Общий вес проконтролированной продукции превысил 202 тонны. Однако при проведении досмотра подозрения вызвали 20 тонн репчатого лука: на этикетке была указана страна-импортер Кыргызстан. Машина с луком возвращена в Казахстан», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Перевозчика привлекли к ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Всего надзорное ведомство совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней проверило 17 партий. В числе ввозимого груза оказались также капуста, сухофрукты и тыквы.

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В Челябинскую область запретили ввоз 20 тонн репчатого лука с нарушениями в оформлении этикетки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, партия следовала из Казахстана. «Общий вес проконтролированной продукции превысил 202 тонны. Однако при проведении досмотра подозрения вызвали 20 тонн репчатого лука: на этикетке была указана страна-импортер Кыргызстан. Машина с луком возвращена в Казахстан», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Перевозчика привлекли к ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Всего надзорное ведомство совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней проверило 17 партий. В числе ввозимого груза оказались также капуста, сухофрукты и тыквы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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